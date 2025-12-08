La regla de oro para el uso de la lejía en tu casa... si no quieres morir

La lejía es segura... si se usa correctamente. Sin embargo, puede causarte incluso la muerte si no la utilizas de forma segura, algo muy habitual en las casas. Expertos en toxicología advierten de que puede generar gases peligrosos en cuestión de minutos cuando se mezcla accidentalmente con otros productos de limpieza. La combinación con sustancias ácidas, como vinagre o desatascadores, libera gas cloro, capaz de provocar irritación inmediata, dificultad respiratoria y, en exposiciones intensas, edema pulmonar en menos de dos horas. Algo similar ocurre con las cloraminas, que se forman al mezclar lejía con amoníaco y pueden causar daños respiratorios si la concentración es elevada y la ventilación escasa.

DATOS Por qué la lejía puede generar gases tóxicos La lejía contiene hipoclorito , un fuerte oxidante.

, un fuerte oxidante. Al reaccionar con ácidos , libera gas cloro .

, libera . Al reaccionar con amoniaco, libera cloraminas. Efectos en la salud Irritación inmediata en ojos y vías respiratorias.

Tos, ahogo y sensación de quemazón.

Riesgo de edema pulmonar en exposiciones elevadas (30–120 min). Cuándo aumenta el peligro Mezclar productos por error.

Usar grandes cantidades en baños o trasteros sin ventilación .

. Personas con asma o problemas pulmonares. Uso seguro Nunca mezclar lejía con otros productos.

lejía con otros productos. Ventilar durante y después de su uso.

Si aparece irritación, interrumpir la limpieza y salir al exterior.

Las autoridades sanitarias recuerdan que estos incidentes graves se producen casi siempre por mezclas involuntarias y en espacios poco ventilados. Usada sola y diluida en agua, la lejía no suele alcanzar niveles peligrosos en el ámbito doméstico.

Hipoclorito de sodio: la sustancia poderosa que lo destruye todo

La lejía es un producto muy eficaz para desinfectar porque contiene hipoclorito de sodio, una sustancia capaz de destruir bacterias, virus y hongos...pero también puede destruir tus membranas internas casi a la misma velocidad que la suciedad.

Estas son las mezclas más peligrosas con las que te puedes encontrar o que tú mismo puedes combinar sin conocer su toxicidad:

Lejía y amoniaco (u orina): Gas cloramina Lejía y vinagre (o cualquier ácido): Gas cloro Lejía y espacios cerrados: incluso sin mezclar con nada, en cuartos pequeños y sin ventilación, el vapor de cloro puede acumularse y causar daños irreversibles en los habitantes de la casa, sobre todo, en niños y mayores.

La regla de oro de la lejía

Nunca jamás la mezcles con nada... salvo con agua (a ser posible, fría o a temperatura ambiente, también se activa con la caliente).