Lotería de Navidad: cómo evitar estafas buscando el Gordo
Solo en la campaña de 2024 se lanzaron 193 millones de décimos y la recaudación superó los 3.500 millones de euros
La Lotería de Navidad mueve cada año tanto dinero y tanta expectación que se convierte en el paraíso perfecto para los ciberdelincuentes.
Solo en la campaña de 2024 se lanzaron 193 millones de décimos y la recaudación superó los 3.500 millones de euros, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Con este volumen —y con cada vez más gente comprando por internet— aparecen, campaña tras campaña, páginas falsas, suplantaciones y estafas que intentan aprovechar la prisa y el caos prenavideño.
Desde ESET, expertos en ciberseguridad, recuerdan que es clave extremar precauciones y comprobar siempre que la plataforma donde compras tu lotería es 100% legítima.
“Cada año vemos cómo los ciberdelincuentes van afinando sus métodos y mejorando la forma en la que se presentan ante los usuarios. La llegada de la inteligencia artificial ha elevado aún más ese nivel de sofisticación”, explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “Ahora es posible generar mensajes, diseños y webs prácticamente idénticos a los reales, lo que complica muchísimo su detección. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica, contrastar la información y apoyarse en fuentes fiables”.
Para la campaña de 2025, presentada en noviembre por Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, se han puesto a la venta 198 millones de décimos, casi 4.000 millones de euros en boletos y 2.772 millones destinados a premios. Cifras incluso más altas que el año anterior… y una razón más por la que los intentos de fraude se disparan conforme se acerca el famoso sorteo navideño.
Así actúan los estafadores… y así puedes protegerte
En los últimos años se han repetido estafas como la venta de décimos falsos, páginas que imitan administraciones oficiales o mensajes engañosos que prometen premios inexistentes para robar datos personales o bancarios. Tampoco faltan las campañas de phishing que se aprovechan de la ilusión del sorteo con mensajes urgentes o aparentemente personalizados.
Este mismo año, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo en Daimiel (Ciudad Real) a un hombre que había creado copias falsas de participaciones para cobrar premios inventados, llegando a estafar casi 10.000 euros. En 2024, una mujer de 78 años cayó en el famoso timo del Tocomocho tras comprar cuatro supuestos “décimos premiados”, entregando 13.000 euros antes de descubrir que eran falsos.
Y el problema no se queda en España, subrayan en ESET: en junio de 2025, Europol y Eurojust coordinaron la caída de una red internacional que operaba en Austria, República Checa, Grecia y Eslovaquia, dedicada a premios falsos de lotería. Utilizaban call centers, documentos fraudulentos y estructuras de blanqueo para exigir pagos por adelantado. Resultado: más de 8 millones de euros en pérdidas para sus víctimas.
Cómo protegerte al comprar lotería online
- Compra solo en sitios oficiales o administraciones autorizadas.
- Revisa siempre la URL y asegúrate de que la web tiene conexión segura (https).
- Desconfía de ofertas demasiado buenas, descuentos raros o supuestas oportunidades de conseguir números muy solicitados.
- No pagues por adelantado para “reservas”, “gestiones” o trámites que no estén certificados por la administración oficial.
- No abras ni cliques enlaces en correos, SMS o mensajes inesperados, especialmente si dicen que has ganado un premio sin haber participado.
- Verifica la identidad del remitente en cualquier comunicación relacionada con sorteos.
- Consulta opiniones, reseñas y alertas de la página donde quieras comprar, sobre todo si no es conocida.
- Cuidado con archivos adjuntos o formularios que pidan datos bancarios o documentos personales.
- Mantén actualizado tu navegador y tus soluciones de seguridad para detectar webs fraudulentas.
- Comparte estas recomendaciones con familiares, mayores o personas con poca experiencia digital, que suelen ser blanco habitual de los estafadores.
- Ante la duda, contacta directamente con la administración oficial o con Loterías.
- Si detectas un posible fraude o has sido víctima, denuncia ante las autoridades.
