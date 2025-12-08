Hugo Silva y Leonor Watling protagonizan la versión española de ‘Amor para adultos’
El reparto principal lo completan Esther Acebo y Gorka Otxoa
Hugo Silva (‘Un amor’, ‘Los hombres de Paco’), Leonor Watling (‘La vida breve’, ‘No me gusta conducir’), Esther Acebo (‘La casa de papel’, ‘Operación Marea Negra’) y Gorka Otxoa (‘Machos Alfa’, ‘Desaparecido’) encabezan el reparto de la nueva película española de Netflix, una adaptación del exitoso thriller danés de Netflix ‘Amor para adultos’ con una visión renovada que traslada la historia al contexto local español.
Víctor (Hugo Silva) es un empresario de éxito atrapado entre la lealtad a su esposa Noelia (Leonor Watling) y la pasión y ambición que comparte con su amante y socia, Blanca (Esther Acebo), que intenta mantener su lujosa vida a cualquier precio. Javi (Gorka Otxoa), hermano de Víctor, será testigo de este triángulo amoroso donde la lealtad y la traición se entrecruzan y nada es lo que parece.
Del guionista de ‘El cuerpo en llamas’
Producida por Fonte Films para Netflix, la película está dirigida por Fernando Izquierdo. El proyecto cuenta con guion de Carlos López (‘El cuerpo en llamas’, ‘Ciudad de sombras’), producción de Pablo Isla (‘El Centro’, ‘La sombra de la tierra’) y Carla Pérez de Albéniz (‘Mientras dure la guerra’, ‘El desconocido’) y producción ejecutiva de Fátima Dapena (‘Hasta el cielo’, ‘Clanes’), y se ha rodado en distintas localizaciones de Barcelona. La película adaptará el largometraje de Netflix ‘Amor para adultos’, originalmente basada en la novela ‘Loving Adults’, que firma Anna Ekberg.
Completan el reparto Pau Luna (‘Chopin, Chopin’), Elisabet Gelabert (‘Te doy mis ojos’, ‘La casa de papel’) e Íñigo Azpitarte (‘Cuando dejes de quererme’, ‘Handia’), entre otros, con la colaboración especial de Karra Elejalde (‘El niño’, ‘Ocho apellidos vascos’), informan desde Netflix.
Hugo Silva y los viejos roles masculinos
El protagonista masculino de ‘Amor para adultos’, Hugo Silva, ha sabido pasar de ser el actor ‘guaperas’ de sus inicios, al intérprete maduro que es ahora. Recientemente, en una de las entrevistas promocionales de la película 'La buena suerte', analizó el cambio de paradigma en los hombres.
"Yo me acuerdo cuando era pequeño y oía: 'Es que este niño es muy sensible', y pensaba: 'Joer, no quiero ser sensible, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser duro. No quiero ser alguien sensible, porque es alguien que sufre, alguien débil'. Y con el tiempo te das cuenta de que todo lo contrario. La gente sensible tiene un superpoder, y es algo que ahora creo que está empezando a estar en valor y me parece maravilloso", aseguró.
