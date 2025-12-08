Espuma de afeitar para dejar esta parte de tu coche como los chorros del oro

Si buscas un truco insólito para dejar tu coche como los chorros del oro, sigue leyendo. Ya que inviertes tiempo en limpiar, al menos que se note... y mucho.

En el mundo del motor, donde los productos de limpieza especializados suelen acaparar la atención, un método inesperado comienza a abrirse paso entre los conductores más curiosos: limpiar el salpicadero y los plásticos interiores del coche con espuma de afeitar. Lo que parece una excentricidad se está convirtiendo en un truco sorprendentemente eficaz para eliminar grasa, marcas de dedos, polvo adherido e incluso restos de protectores antiguos.

Según explican profesionales de la limpieza de vehículos, la espuma de afeitar —en su versión clásica, no en gel— contiene agentes limpiadores suaves que desincrustan la suciedad sin dañar el material y, además, dejan una película protectora que evita que el polvo regrese tan rápido. Su aplicación es tan sencilla como aplicar una pequeña cantidad sobre un paño, extenderla por la superficie y retirar el exceso con un segundo trapo seco.

Resultado increíble

El resultado es un acabado mate, uniforme y sin brillos artificiales, una textura muy apreciada entre quienes buscan mantener el interior del coche como recién salido de fábrica. Más allá del efecto estético, la espuma ayuda también a eliminar olores atrapados en plásticos por el sol o el tabaco.

Sara Fernández

Un truco inusual que ya está empezando a circular de boca en boca en talleres y foros de aficionados al motor. Y, sobre todo, un recordatorio de que, a veces, la solución más eficaz puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos: en el armario del baño.