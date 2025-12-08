Los conciertos preferidos de los españoles

En 2025, los españoles han viajado, vibrado, cantado… y sobre todo han reservado masivamente sus entradas de conciertos.

Hellotickets revela el Top 3 de los artistas más aclamados por los españoles, un ranking que refleja un año musical explosivo, entre pop, espectáculos XXL y giras mundiales de gran impacto.

Las compras de entradas se disparan: +38 % en un año

Antes incluso de mirar quién encabeza el ranking, una cifra resume el año 2025: los españoles han comprado un 38 % más de entradas de conciertos que el año pasado. Un aumento espectacular que confirma una nueva forma de viajar: ya no se elige una ciudad, se elige un evento.

Este crecimiento demuestra que la experiencia en vivo se ha convertido en una verdadera motivación de viaje. Los fans cruzan ahora las fronteras para vivir su momento. La entrada ya no es un simple acceso: es la razón del viaje.

1. Bad Bunny: el fenómeno latino que une a toda una generación

La sorpresa del año: Bad Bunny supera a todos los demás artistas en volumen de reservas en Hellotickets.

Entre espectáculos desmesurados, escenografía futurista y una energía contagiosa, el puertorriqueño ha puesto a España —y a Europa— en ebullición. Los españoles se han lanzado a sus fechas más destacadas en Madrid, Lisboa, Miami o Nueva York, convirtiendo cada concierto en una auténtica peregrinación musical.

2. Bon Jovi: la leyenda que sigue llenando estadios

Icónicos, potentes, eternos: Bon Jovi ocupa el segundo puesto.

Su regreso a los escenarios ha movilizado a miles de españoles, que no han dudado en viajar por Europa y Estados Unidos para revivir los himnos que marcaron generaciones.

3. ‘Coldplay’: la banda que convierte cada concierto en un festival de emociones

Coloridos, luminosos y unificadores: Coldplay completa el Top 3.

Su gira mundial continúa batiendo récords, y los españoles siguen siendo uno de los públicos más fieles. Confeti, pulseras luminosas, mensajes de esperanza… Coldplay no ofrece un concierto: ofrece una comunión colectiva.

Y justo detrás: un trío potente que confirma un 2025 excepcional:

4. The Weekend: su estética cinematográfica y sus shows de gran escala siguen fascinando al público español.

5. Ariana Grande: su esperado regreso reaviva el reinado del pop.

6. André Rieu: el maestro del violín continúa llenando recintos con su espectáculo único y universal.