El secreto mejor guardado: trucos para mantener tu lavadora como el primer día
Estos simples consejos te ayudarán a tener una colada con aroma fresco
V. R.
Las tareas del hogar son todo un gran reto, ya sea para las familias, compañeros de piso o personas que viven solas.
Poner la lavadora es uno de los quehaceres domésticos que más tiempo conlleva y, a su vez, el que causa más pereza normalmente.
Para mantener este electrodoméstico, que es fundamental en toda vivienda, es necesario que esté en buen estado para alargar su vida útil lo máximo posible.
Lavadora limpia, ropa impecable
1. Limpieza del tambor con vinagre y bicarbonato: el método estrella
Según algunos expertos en electrodomésticos, hay que realizar un ciclo de lavado vacío a 60 °C una vez al mes con una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato. Esto ayuda a desincrustar la suciedad invisible, eliminar malos olores y prevenir la acumulación de detergente.
2. Revisar y limpiar la goma
La junta de la puerta es uno de los lugares donde más se acumula humedad, moho y pequeños residuos. Mantener esta zona seca tras cada lavado es clave para evitar malos olores.
3. Filtro limpio
Revisar el filtro cada dos meses y eliminar los restos de pelusas u objetos que hayan quedado atrapados es vital para evitar que se obstruya.
4. Dosificar bien el detergente
El exceso de detergente no solo no limpia mejor, sino que deja residuos dentro del tambor y en las prendas. Además, optar por detergentes líquidos suele generar menos acumulación que los formatos en polvo.
5. Dejar la puerta abierta tras cada lavado
Ventilar el interior de la lavadora ayuda a reducir la humedad y evitar la proliferación de bacterias.
6. Programas cortos: usarlos con moderación
Aunque los ciclos rápidos son prácticos, los técnicos advierten que no siempre eliminan de forma eficaz los restos de detergente. Alternar entre programas cortos y largos ayuda a mantener la máquina más limpia.
Con estos sencillos trucos, es posible mejorar significativamente el rendimiento de nuestra lavadora y prolongar su vida útil, a la vez que se mantiene la ropa fresca y en perfectas condiciones lavado tras lavado.
