El ingrediente de cocina que está revolucionando la limpieza: la sal se vuelve viral

Un ingrediente tan común como imprescindible en la cocina está acaparando vídeos virales en redes sociales sobre trucos para el hogar: la sal. Tradicionalmente asociada a la gastronomía, se ha convertido en una herramienta estrella para la limpieza cotidiana.

La sal tiene propiedades abrasivas y desinfectantes que la convierten en un elemento útil para eliminar manchas difíciles, neutralizar malos olores y mejorar la eficacia de otros productos de limpieza.

Su bajo precio y disponibilidad la han convertido en un recurso al alcance de cualquier hogar.

Desatascar, absorber y desinfectar

La sal ha pasado de ser un simple condimento a convertirse en un recurso estrella para mantener la casa impecable.

Sal gruesa para desatascar desagües: solamente basta con verter una mezcla de sal y agua caliente para ayudar a disolver los restos de grasa. Absorber olores en frigoríficos y zapatos: coloca pequeños recipientes con sal en zonas como los armarios o los cajones Desinfectar tablas de cortar, eliminar manchas de café o abrillantar fregaderos de acero inoxidable: la mezcla de sal con limón o vinagre se ha convertido en una fórmula casera habitual. Limpiar superficies de hierro: la sal actúa como exfoliante que retira residuos sin dañar el material, tanto en sartenes como en parrillas.

Los expertos recuerdan que, aunque estos trucos pueden ser eficaces, siempre es importante utilizarlos con moderación y aplicarlos en las superficies adecuadas para no causar daños.

Actualmente, la tendencia demuestra que cada vez son más las personas que buscan soluciones sencillas y económicas para el mantenimiento doméstico.

La sal se consolida como una herramienta versátil que demuestra que, en el hogar, los mejores aliados pueden estar donde menos se espera.