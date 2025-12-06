Tres trucos virales para mantener en perfecto estado las puertas de madera

Cuando hablamos de limpieza general en casa, siempre hay un elemento de nuestro hogar que pasa desapercibido, pero que también necesitan de nuestra atención. Muchos hogares mantienen hoy en día elementos originales de la construcción de su casa, como son las puertas de madera.

Para conservar como nuevas nuestras puertas de madera durante años, es fundamental que tengan un cuidado específico.

Es importante evitar que, en ciertas estaciones meteorológicas, estén expuestas a cambios bruscos de humedad porque la madera podría deteriorarse.

👉 Sigue estos tres trucos: 1.Mezcla "milagro" de jabón neutro y vinagre: mezcla agua tibia con unas gotas de jabón neutro y una pequeña cantidad de vinagre blanco. Elimina así las huellas, grasa y suciedad, ya que el vinagre actúa como desinfectante y el jabón evita que la madera se reseque. 2.Aceite de oliva: con el aceite de oliva o de almendra conseguirás que tus puertas luzcan con brillo y recuperen su tono natural. 3.Pasta de dientes para golpes: usa la pasta de dientes blanca para disimular arañazos o golpes. Hay que dejarla actuar un tiempo prudente y después aclarar con un paño húmedo, verás que las imperfecciones se atenúan con el tiempo.

Además, los carpinteros recomiendan la importancia que tiene también inspeccionar los engranajes, bisagras o herrajes de las puertas. Si sufren señales de desgaste, es posible que haya daños visibles como en los marcos de la puerta.

Es fundamental engrasar con lubricante o aceite especial todos estos elementos. Por otro lado, los expertos aconsejan barnizar las puertas o aplicar un sellador para recuperar su apariencia inicial.