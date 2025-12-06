Te enseñamos a ahorrar con estos simples pasos
Plantear objetivos a corto plazo mejorarán nuestra capacidad de ahorro
V. R.
Uno de los mayores quebraderos de cabeza para todos, llegadas estas fechas, es cómo conseguir ahorrar algo de dinero de cara a la cuesta de enero.
Las cenas de navidad, los regalos de Papá Noel y Reyes Magos, más las escapadas de Año Nuevo merman nuestro bolsillo de una forma considerable.
Es fundamental hacer un ejercicio consciente de cómo ahorrar realmente, ya que es un proceso mucho más complejo de lo que pensamos.
👉 Sigue estos consejos eficaces para ahorrar
1.Toma conciencia de tus finanzas: deberás apuntar cada uno de tus gastos en un mes, tanto los fijos (alquiler y facturas), como los variables y así identificar de cuáles puedes prescindir o recortar.
2.Amortiza tus deudas: la mejor forma de empezar a ahorrar es reducir y saldar, en la medida de lo posible, las deudas que tengas.
3.Abrir una cuenta de ahorro: ingresar mensualmente la misma cantidad de dinero en una cuenta es un método eficaz para poder conseguir ahorrar una cantidad de dinero para un fin específico.
4.Llevar la comida de casa: aunque no lo parezca, no hay mayor gasto que el dinero que se invierte en comer fuera todos los días.
5.Fijar un límite de gasto en la tarjeta
6.Revisar las facturas del hogar: consultar las tarifas y revisar si están cobrando cargos adicionales que no se han contratado.
7.Cancela suscripciones que no utilices
8.Echa gasolina los días que está más barata
9.Optimiza tu gasto en alimentación: planifica un menú semanal de comidas y así evitarás desperdiciar alimentos.
Siempre hay que tener un objetivo en el horizonte, como guardarnos un pequeño colchón o si tenemos que hacer frente a un imprevisto económico.
- Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Ni ladrones, ni gente peligrosa: la amarga bienvenida a los nuevos vecinos que sólo buscaban tranquilidad en Carbajales de Alba
- José Calvo, presidente de Jesús Nazareno de Zamora: 'La salida de la mujer el Viernes iba a llegar tarde o temprano
- ¿Qué ha pasado con la alfombra roja de la calle San Torcuato?