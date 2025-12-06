Te enseñamos a ahorrar con estos simples pasos

1.Toma conciencia de tus finanzas: deberás apuntar cada uno de tus gastos en un mes, tanto los fijos (alquiler y facturas), como los variables y así identificar de cuáles puedes prescindir o recortar.

2.Amortiza tus deudas: la mejor forma de empezar a ahorrar es reducir y saldar, en la medida de lo posible, las deudas que tengas.

3.Abrir una cuenta de ahorro: ingresar mensualmente la misma cantidad de dinero en una cuenta es un método eficaz para poder conseguir ahorrar una cantidad de dinero para un fin específico.

4.Llevar la comida de casa: aunque no lo parezca, no hay mayor gasto que el dinero que se invierte en comer fuera todos los días.

5.Fijar un límite de gasto en la tarjeta

6.Revisar las facturas del hogar: consultar las tarifas y revisar si están cobrando cargos adicionales que no se han contratado.

7.Cancela suscripciones que no utilices

8.Echa gasolina los días que está más barata

9.Optimiza tu gasto en alimentación: planifica un menú semanal de comidas y así evitarás desperdiciar alimentos.