7 consejos para ahorrar dinero en el supermercado practicando el 'batch cooking'

¿Conoces el 'batch cooking', la nueva tendencia para comer sano y casero todos los días de la semana, aunque todos en casa trabajen, y sin morir en el intento? A pesar del vocablo anglosajón, no es algo tan nuevo: el tupper de toda la vida, o fiambrera, que diría tu abuela. El 'batch cooking' consiste en cocinar grandes cantidades de comida el fin de semana, y almacenarla en la nevera o el congelador para, de lunes a viernes, tener la comida preparada en lo que se tarda en calentarla al microondas.

Es una alternativa mucho más sana y barata que recurrir a platos precocinados, que cada vez ocupan más espacio en los supermercados, y una buena opción para los que comen en el trabajo: tienes el 'tupper' listo a la hora de salir de casa sin tener que pensar qué te vas a llevar ese día. Sin embargo, también lo practican familias que comen en casa pero no disponen de tiempo suficiente para pasar una hora entre fogones, y después limpiando la cocina.

Además de ahorrar tiempo, muchos señalan que el 'batch cooking' permite ahorrar dinero, ya que ayuda a planificar la compra semanal y todos los menús de los próximos dias y evitar tirar comida a la basura.

7 consejos para ahorrar cocinando el fin de semana

1- Planifica el menú antes de ir a comprar. Decide 3–4 platos base para la semana (guiso de legumbres, pasta con salsa, crema de verduras, arroz con pollo) y haz la lista de la compra SOLO en función de esos platos. Puedes añadir algún capricho, pero una vez en el supermercado intenta ceñirte a la lista y no dejarte llevar por los impulsos, o acabarás llenando el carro de cosas que no necesitas realmente y gastando más dinero.

2- Compra ingredientes “comodín”. Prioriza alimentos baratos y versátiles: arroz, pasta, patata, legumbres, huevos, pollo, zanahoria, cebolla, tomate triturado… Sirven para muchas recetas y se aprovechan mejor.

3- Aprovecha formatos grandes. Si de verdad los vas a usar en el batchcooking, compra formatos familiares (arroz, legumbres secas, pollo entero, bandejas grandes de verdura) y reparte en raciones para congelar.

4- Crea menús que compartan ingredientes. Elige recetas que usen las mismas verduras y proteínas. Por ejemplo, una bolsa grande de espinacas para: crema, salteado con garbanzos y salsa para pasta. Menos productos distintos = menos gasto.

5- Haz la lista por secciones y cíñete a ella. Organiza la lista por zonas del súper (verduras, secos, frigorífico, congelados) y no improvises: ya sabes que todo lo que no entra en el plan de batchcooking suele ser gasto extra.

6-Aprovecha ofertas solo si encajan en tu plan. Ofertas de 3x2 o “segunda unidad” solo si son ingredientes que usarás en tus tandas de cocina o puedes congelar. No piques llevando artículos que no necesitas porque están rebajados.

7-Compra de temporada y adapta las recetas. Antes de ir, mira qué verdura y fruta está más barata y adapta tus platos base: si el calabacín está en oferta, esa semana hay crema de calabacín, salteado y lasaña de verduras con calabacín.