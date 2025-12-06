5 trucos fáciles para mantener el orden en la cocina

Actualmente, las cocinas minimalistas y sin nada a la vista son la nueva moda. Parecen sacadas de una revista y que nunca han sido utilizadas para su finalidad, cocinar. Pero no todo es negativo, este concepto de mantener la imagen de tu cocina "limpia", sin utensilios o comida por delante, es una ventaja.

Para mantener el orden en la cocina, el primer paso es hacer una limpieza general de todo los espacios de almacenaje y desechar lo que no se utilice.

Organización por zonas

Es fundamental usar organizadores, separadores y recipientes transparentes para incluirlos en los cajones y armarios.

Dentro de ellos podrás clasificar los objetos por categorías y colocarlos por orden de uso. Hay que mantener una rutina de limpieza diaria para que el caos no vuelva.

Puedes usar frascos transparentes y con etiquetas para los alimentos como el arroz o la pasta.

Hábitos que son clave

Mantén una rutina diaria para ordenar y limpiar todas las superficies y almacenaje.

Otro de los trucos es aprovechar el espacio vertical o en altura para poder maximizar la capacidad de almacenaje.