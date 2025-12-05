El inventazo para no tener que desenchufar las luces del árbol de Navidad cada noche.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y todas las ciudades se han puesto de gala con el alumbrado navideño, plagado de luces blancas y doradas, estrellas y copos de nieve, figuras del belén... Y la mayoría también ha instalado el árbol de Navidad en su casa. Pero seguro que no has probado este trucazo para controlar las luces con comodidad.

Este consejo lo trae María Fernández HOGAR · LIFESTYLE, más conocida como @marianordichouse en Instagram, una 'influencer' de orden y limpieza que acumula más de 1,8 millones de seguidores en esta red social. En su perfil puedes encontrar consejos de limpieza, decoración, estilo de vida y promociones sobre objetos dedicados al cuidado del hogar.

Sigue sus pasos y hazte con un enchufe inalámbrico con interruptor, que lo puedes encontrar en ferreterías y en grandes superficies; también, en internet. Puedes pegarlo donde quieras, sin cables e instalación. María Fernández propone pegarlo cerca del árbol de Navidad para encenderlas y apagarlas sin tener que agacharse para desconectar el enchufe.

Además, este interruptor se puede controlar a modo de mando a distancia. Así podrás encender y apagar las luces desde donde quieras. Se trata de una idea muy simple para ahorrar energía y también muy práctica para esta época del año, cuando queremos que nuestra casa tenga un ambiente navideño y acogedor para los invitados.

Limpiar el árbol de Navidad

Pero antes de instalar el árbol de Navidad en el salón y colocar las luces, debes lavarlo para que luzca reluciente. ¿Lavar el árbol de Navidad? En efecto, pero es tan sencillo como llenar la bañera con un poco de agua, agregar jabón y dejar que repose. Después, introduce las ramas del árbol de Navidad en el agua y remueve (con guantes puestos) para que suelten toda la suciedad.

Para terminar, vacía la bañera y aclara bien cada rama para eliminar los restos de jabón. Por último, abre todos y cada uno de los alambres, sacude para desprender todo el agua posible y deja que seque por completo. Una vez hayan pasado varias horas y haya desaparecido la humedad, puedes montarlo, instalar las luces y probar este práctico interruptor inalámbrico.