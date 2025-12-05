El abrigo plumífero marrón chocolate de Stradivarius que te salvará los días de frío polar y con el que conseguir looks memorables.

En plena temporada invernal y con este frío polar, el abrigo se convierte en nuestro mejor aliado en el día a día. Calentito y cómodo, apostar por esta prenda tan versátil, capaz de conseguir los looks más memorables, es la mejor manera de hacer frente a las bajas temperaturas.

Encontrar la pieza perfecta de fondo de armario, atemporal, elegante y muy calentita es una necesidad. Y en Stradivarius he fichado el abrigo plumas más favorecedor que cumple con todos estos requisitos fundamentales, no es negro, es perfecto para los días de frío polar y responde a la perfección a la tendencia de lujo silencioso. Por eso ya se ha colado en la lista de top ventas de la firma de Inditex.

Abrigo marrón chocolate. / Stradivarius

En ocasiones, seguro que os pasa, que el abrigo de paño resulta una prenda hasta ligera para esos días de bajas temperaturas más extremas. Al menos para los días todoterreno. A mí me pasa, por eso apuesto por los plumíferos o diseños acolchados capaces de protegerme del invierno.

Stradivarius acaba de incluir en su nueva colección este abrigo en marrón chocolate, el color de tendencia de la temporada, y la perfecta alternativa al negro (aunque también está disponible en este tono). Un modelo atemporal y funcional, capaz de combinar con la mayor parte de nuestro armario, que además me gusta especialmente porque es de largo midi y cubre la mayor parte del cuerpo. Un diseño acolchado largo de silueta amplia, con cuello subido con capucha y manga larga acabada en elástico, de estilo minimalista, sencillo y austero, pero muy elegante. Está disponible desde la talla XS hasta la XL. Una prenda de fondo de armario muy acertada para lucir a diario o para ser la gran aliada de tus escapadas invernales (49,99€).

Cómo combinar un abrigó marrón

Los looks de invierno dan mucho juego gracias a las superposiciones, la mezcla de tejidos y los complementos llamativos, combinaciones que terminan con un abrigo como prenda protagonista capaz de elevar cualquier outfit. Un abrigo liso como este queda ideal con un estilismo estampado, pero también con un look monocolor en tonos neutros. En cuanto al calzado queda ideal con todos los estilos desde los stilettos más refinados para las noches más elegantes hasta con unas zapatillas, perfectas para los outfits de estilo casual.

Encaja a la perfección con looks monocromáticos en tonos neutros como el blanco, beige, hielo o tonos empolvados como el azul, rosa o amarillo en su versión más romántica.

Ideal con un traje sastre en los citados colores neutros como el blanco, crema o gris claro, y un accesorio llamativo. La opción perfecta para conseguir un outfit de oficina cargado de feminidad y elegancia, además de muy abrigadito.

La prenda estrella: con vaqueros. Unos jeans de talle alto y acampanados son una apuesta fantástica para combinar un abrigo midi porque estiliza notablemente.

Pantalones de cuero y jersey de punto amplio. Dos básicos de invierno fabulosos.

Por la noche, un vestido corto o midi en el mismo tono, o una falda satinada y un top lencero son opciones sensuales y ligeras para el invierno, pero que encuentran en el abrigo su mejor protector.

Por supuesto queda ideal con un total look para ir al gym.

