Trucos para mantener la casa limpia y evitar discusiones por el desorden.

La limpieza y el orden en el hogar nunca acaban, pero son tareas necesarias en nuestro día a día para que la casa sea un lugar de confort y no genere malestar. Para conseguirlo no hacen falta trucos secretos o técnicas propias de un profesional de la limpieza, tan solo organización y sentido común.

Por ejemplo, puedes empezar por dejar los zapatos siempre en la entrada. Piensa en instalar un zapatero en el recibidor o colocar elementos para almacenarlos. Valen cajas, cestas, bancos... Imaginación al poder. Cuando empieces a aplicar este consejo notarás que la casa se mantiene limpia mucho más tiempo, ya que la suciedad procedente de la calle se queda en la puerta de casa.

En lugar de darte maratones de limpieza, mejor aplicar pequeñas rutinas de mantenimiento para no darte la paliza el fin de semana. Si uno pasa la aspiradora, otro puede fregar el suelo. Si uno prefiere fregar, el otro puede recoger la vajilla. Lo mismo con la colada o la cocina. El caso es compenetrarse.

Aprovecha los puntos fuertes de cada habitante de la casa. Si prefieres ordenar o hacer la colada, deja a tu compañero que doble la ropa o recoja la cocina. De esta forma, evitareis tareas que no os guste hacer y aun así seguiréis manteniendo limpio y ordenado el hogar.

Con estos pequeños consejos puede que no consigas tener una casa perfecta, pero sí un sistema que funciona, sirve para que se mantenga sin dificultad y, sobre todo, para que reine el buen rollo siempre en el hogar, el lugar que se supone debe ser el remanso de paz y de descanso.