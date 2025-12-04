El truco para envolver regalos como un profesional esta Navidad

¿A qué edad te enteraste de que no necesitas tijeras para cortar papel? Ahora que llega la Navidad y toca envolver los regalos para toda la familia, puedes ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo con este truco para cortar papel y envolver regalos como un verdadero profesional.

Este truco viene de la mano de María Fernández HOGAR · LIFESTYLE, más conocida como @marianordichouse en Instagram, una 'influencer' de orden y limpieza que acumula más de 1,8 millones de seguidores en esta red social. En su perfil puedes encontrar consejos de limpieza, decoración, estilo de vida y promociones sobre objetos dedicados al cuidado del hogar.

En uno de sus últimos vídeos da a conocer un cortador de papel que te servirá para sustituir las tijeras y hacer que los cortes salgan totalmente rectos. Es suficiente con deslizar el aparato sobre el papel para trazar una línea recta perfecta. Además, incluye celo para que no tengas que llenar la mesa de trastos cuando toque envolver regalos.

¿Quieres aprender a envolver regalos como un profesional? Eleva la estética de tus regalos al máximo exponente cortando una tira de otro papel que haga contraste con el envoltorio del regalo, dobla las puntas en forma de corbata y remata con un lazo. Es fácil y marcará la diferencia bajo tu árbol de Navidad.

Limpiar el árbol de Navidad

Si no te lo habías planteado antes es que te hace falta. Sí, el árbol de Navidad también hay que limpiarlo. Pero no temas, porque no lleva mucho tiempo, es más fácil de lo que parece y notarás la diferencia.

Solo tienes que llenar la bañera con agua, verter jabón y remover. Deja reposar durante una hora y luego introduce todas las ramas del árbol sueltas. Ponte guantes y dales varias vueltas para que el agua las limpie todas por igual. Por último, deja actuar durante unos minutos, vacía la bañera y aclara las ramas una a una.

Ahora solo queda dejarlas secar. Abre todas las ramas para que no se quede agua en el interior de los alambres, sacúdelas y dejalas reposar hasta que la humedad se haya ido por completo. Para esta tarea de limpieza es indispensable utilizar un filtro en el sumidero para que las tuberías no se queden taponadas con los restos que se hayan podido desprender del árbol.