Descubre los 8 trucos de limpieza que no sabías con papel de periódico
El gran desconocido para la limpieza del hogar
V. R.
El periódico, ese objeto que cada vez es menos cotidiano en los hogares y que se quedaba olvidado en una mesa, es un arma infalible para la limpieza del hogar.
En lugar de tirarlo a la basura, te compartimos algunos trucos para que a partir de hoy se convierta en el aliado perfecto.
Aquí te dejamos algunos consejos que seguro te sorprenderán
1. Limpieza de cristales y espejos
El papel de periódico es un excelente sustituto de los trapos tradicionales para limpiar cristales y espejos. Empápalo con una mezcla de vinagre y agua y pásalo sobre la superficie.
2. Mal olor de los zapatos
El periódico puede ayudar a eliminar los malos olores. Introduce una bola de papel arrugado dentro de los zapatos y déjala allí durante la noche. El papel absorberá la humedad y los olores, dejándolos frescos para el día siguiente.
3. Limpiar cristales del coche
Al igual que con las ventanas de casa, el papel de periódico es perfecto para eliminar las manchas y suciedad sin dejar marcas en la luna y los cristales del coche.
4. Eliminar manchas de grasa
El periódico es muy eficaz para absorber líquidos. Coloca varias hojas de papel de periódico sobre la mancha o el líquido y deja actuar. Luego, limpia con un trapo húmedo para eliminar los restos.
5. Atenuar el mal olor en la nevera
Para neutralizar los malos olores de la nevera, solo tienes que colocar varias hojas dentro y dejarlas durante unas horas. El periódico absorbe la humedad y los olores, dejando el aire mucho más fresco.
6. Limpiar los cristales de las lámparas
Moja ligeramente el papel en agua y vinagre y pasa sobre las lámparas. Este método las dejará relucientes, sin manchas, sin residuos ni pelusas.
7. Eliminar manchas en alfombras
Coloca varias hojas sobre la mancha y presiona para que absorban el líquido. Luego, limpia la superficie con un detergente suave y agua.
8.Protección para muebles y superficies
El papel de periódico es ideal para proteger superficies mientras trabajas en proyectos de bricolaje o limpieza. Puedes cubrir las mesas, escritorios o cualquier mueble que quieras proteger del polvo, pintura o productos de limpieza. Es una opción económica y reutilizable.
El papel de periódico es un recurso muy económico, que no solo ayuda a mantener el hogar más limpio, sino que también permite reducir residuos y así darle una segunda vida.
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol
- Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora
- Zamora cobrará canon y renta a los 35 adjudicatarios de puestos del nuevo Mercado de Abastos
- El enredo de un bebé reclamado medio siglo después de muerto
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir 'cauces limpios