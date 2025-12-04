Descubre los 8 trucos de limpieza que no sabías con papel de periódico

1. Limpieza de cristales y espejos

El papel de periódico es un excelente sustituto de los trapos tradicionales para limpiar cristales y espejos. Empápalo con una mezcla de vinagre y agua y pásalo sobre la superficie.

2. Mal olor de los zapatos

El periódico puede ayudar a eliminar los malos olores. Introduce una bola de papel arrugado dentro de los zapatos y déjala allí durante la noche. El papel absorberá la humedad y los olores, dejándolos frescos para el día siguiente.

3. Limpiar cristales del coche

Al igual que con las ventanas de casa, el papel de periódico es perfecto para eliminar las manchas y suciedad sin dejar marcas en la luna y los cristales del coche.

4. Eliminar manchas de grasa

El periódico es muy eficaz para absorber líquidos. Coloca varias hojas de papel de periódico sobre la mancha o el líquido y deja actuar. Luego, limpia con un trapo húmedo para eliminar los restos.

5. Atenuar el mal olor en la nevera

Para neutralizar los malos olores de la nevera, solo tienes que colocar varias hojas dentro y dejarlas durante unas horas. El periódico absorbe la humedad y los olores, dejando el aire mucho más fresco.

6. Limpiar los cristales de las lámparas

Moja ligeramente el papel en agua y vinagre y pasa sobre las lámparas. Este método las dejará relucientes, sin manchas, sin residuos ni pelusas.

7. Eliminar manchas en alfombras

Coloca varias hojas sobre la mancha y presiona para que absorban el líquido. Luego, limpia la superficie con un detergente suave y agua.

8.Protección para muebles y superficies

El papel de periódico es ideal para proteger superficies mientras trabajas en proyectos de bricolaje o limpieza. Puedes cubrir las mesas, escritorios o cualquier mueble que quieras proteger del polvo, pintura o productos de limpieza. Es una opción económica y reutilizable.