¿Tu casa huele mal? Aquí te dejamos unos trucos infalibles

Hay soluciones simples y naturales para eliminarlos de tu hogar

Mal olor en una habitación

V. R.

Los malos olores en el hogar son un problema común, desde las cocinas hasta las tuberías de los baños, pasando por las habitaciones mal ventiladas.

Estos trucos de limpieza no solo eliminan los olores desagradables, sino que también dejan tu casa fresca y libre de químicos.

Aquí te dejamos algunas de las mejores formas de neutralizar esos olores persistentes.

1. El mejor aliado contra los olores: bicarbonato de sodio

Colócalo en un recipiente abierto y déjalo donde haya mal olor, como en la nevera, el baño o dentro de un armario. También puedes espolvorearlo sobre alfombras y muebles tapizados antes de aspirar, ya que absorbe la humedad y neutraliza los olores.

2. Vinagre blanco

Llena un recipiente con vinagre y colócalo en la zona que prefieras. Aunque el vinagre tiene un olor fuerte al principio, se evapora rápidamente, llevándose consigo los malos olores.

3. Carbón activado

Coloca una bolsa de carbón activado en las áreas con malos olores y los absorberá de forma eficiente y duradera.

4. Aceites esenciales

Prueba con aceites como el de lavanda, menta, eucalipto o naranja. Puedes colocar unas gotas en un difusor o en un algodón y dejarlo en una habitación.

5. Bolas de lana o arroz en el armario

Dentro del armario, coloca una bola de lana o un pequeño saco con arroz. Ambos son absorbentes y mantienen los espacios frescos.

6. Café molido

Pon a hervir café y déjalo en las zonas con malos olores.

7. Cáscaras de cítricos

Las cáscaras del limón, la naranja o el pomelo son ambientadores naturales. Ponlos en la basura, el fregadero, o simplemente déjalas en un recipiente en cualquier habitación.

Con estos trucos naturales y fáciles de aplicar, puedes mantener tu hogar fresco y libre de olores desagradables sin recurrir a productos químicos. Solo necesitas unos pocos ingredientes que probablemente ya tienes en casa y, !tu hogar volverá a oler como nuevo!

