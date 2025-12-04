¿Tu casa huele mal? Aquí te dejamos unos trucos infalibles
Hay soluciones simples y naturales para eliminarlos de tu hogar
V. R.
Los malos olores en el hogar son un problema común, desde las cocinas hasta las tuberías de los baños, pasando por las habitaciones mal ventiladas.
Estos trucos de limpieza no solo eliminan los olores desagradables, sino que también dejan tu casa fresca y libre de químicos.
Aquí te dejamos algunas de las mejores formas de neutralizar esos olores persistentes.
1. El mejor aliado contra los olores: bicarbonato de sodio
Colócalo en un recipiente abierto y déjalo donde haya mal olor, como en la nevera, el baño o dentro de un armario. También puedes espolvorearlo sobre alfombras y muebles tapizados antes de aspirar, ya que absorbe la humedad y neutraliza los olores.
2. Vinagre blanco
Llena un recipiente con vinagre y colócalo en la zona que prefieras. Aunque el vinagre tiene un olor fuerte al principio, se evapora rápidamente, llevándose consigo los malos olores.
3. Carbón activado
Coloca una bolsa de carbón activado en las áreas con malos olores y los absorberá de forma eficiente y duradera.
4. Aceites esenciales
Prueba con aceites como el de lavanda, menta, eucalipto o naranja. Puedes colocar unas gotas en un difusor o en un algodón y dejarlo en una habitación.
5. Bolas de lana o arroz en el armario
Dentro del armario, coloca una bola de lana o un pequeño saco con arroz. Ambos son absorbentes y mantienen los espacios frescos.
6. Café molido
Pon a hervir café y déjalo en las zonas con malos olores.
7. Cáscaras de cítricos
Las cáscaras del limón, la naranja o el pomelo son ambientadores naturales. Ponlos en la basura, el fregadero, o simplemente déjalas en un recipiente en cualquier habitación.
Con estos trucos naturales y fáciles de aplicar, puedes mantener tu hogar fresco y libre de olores desagradables sin recurrir a productos químicos. Solo necesitas unos pocos ingredientes que probablemente ya tienes en casa y, !tu hogar volverá a oler como nuevo!
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol
- Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora
- Zamora cobrará canon y renta a los 35 adjudicatarios de puestos del nuevo Mercado de Abastos
- El enredo de un bebé reclamado medio siglo después de muerto
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir 'cauces limpios