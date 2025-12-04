¿Tu casa huele mal? Aquí te dejamos unos trucos infalibles

1. El mejor aliado contra los olores: bicarbonato de sodio

Colócalo en un recipiente abierto y déjalo donde haya mal olor, como en la nevera, el baño o dentro de un armario. También puedes espolvorearlo sobre alfombras y muebles tapizados antes de aspirar, ya que absorbe la humedad y neutraliza los olores.

2. Vinagre blanco

Llena un recipiente con vinagre y colócalo en la zona que prefieras. Aunque el vinagre tiene un olor fuerte al principio, se evapora rápidamente, llevándose consigo los malos olores.

3. Carbón activado

Coloca una bolsa de carbón activado en las áreas con malos olores y los absorberá de forma eficiente y duradera.

4. Aceites esenciales

Prueba con aceites como el de lavanda, menta, eucalipto o naranja. Puedes colocar unas gotas en un difusor o en un algodón y dejarlo en una habitación.

5. Bolas de lana o arroz en el armario

Dentro del armario, coloca una bola de lana o un pequeño saco con arroz. Ambos son absorbentes y mantienen los espacios frescos.

6. Café molido

Pon a hervir café y déjalo en las zonas con malos olores.

7. Cáscaras de cítricos

Las cáscaras del limón, la naranja o el pomelo son ambientadores naturales. Ponlos en la basura, el fregadero, o simplemente déjalas en un recipiente en cualquier habitación.