La mezcla infalible para limpiar el lavavajillas, la lavadora y el inodoro: vinagre y bicarbonato

El vinagre de limpieza y el bicarbonato son dos productos de limpieza que sí pueden mezclarse para higienizar diferentes elementos del hogar. Hay otros, como el amoniaco o la lejía que está prohibido combinarlos, pero esta mezcla tiene un poder desincrustante muy efectivo para limpiar el lavavajillas, la lavadora, el inodoro o la mampara de la ducha.

Para empezar, puedes utilizar el vinagre de limpieza para eliminar el mal olor y la grasa del lavavajillas. Retira antes los restos de comida. Coloca un vaso en la bandeja de arriba, llénalo de vinagre de limpieza. Corta un limón a la mitad y clávalo en los separadores para los vasos. Programa un ciclo vacío con agua caliente y verás que queda impecable.

Para limpiar el tambor de la lavadora, vierte dos vasos de vinagre en el espacio para el detergente en el cajetín. Luego, deposita bicarbonato en el mismo tambor y activa un programa con agua caliente. Cuando termine, limpia el interior del tambor y la compuerta con papel de cocina para eliminar los restos.

En el cuarto de baño, puedes limpiar el sarro que se acumula en el inodoro utilizando papel de cocina e impregnándolo de vinagre. Deja que haga efecto durante toda la noche y retíralo al día siguiente. Verás que el sarro sale solo. Para limpiar el fondo del retrete, vierte un vaso de vinagre y luego incorpora bicarbonato. Espera a que se forme espuma y frota con insistencia con la escobilla.

Y para que la cal no se acumule en la mampara de la ducha, rocíala con vinagre de limpieza una vez a la semana y frota con papel de cocina. Notarás que se limpia más fácilmente y que permanece sin cal durante más tiempo. No se trata solo de limpiar, sino de ser eficientes en la limpieza.

El vinagre y el bicarbonato, además de muy efectivos para limpiar, son ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente que productos más abrasivos. Salvo contadas veces, no es necesario aplicar lejía, amoniaco o aguafuerte. Será suficiente con tu producto de limpieza habitual y esta mezcla invencible.