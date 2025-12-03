¿Cada cuánto limpias la lavadora?: consejos para que la ropa salga sin manchas.

¿Hace cuánto tiempo que no revisas el filtro de la lavadora? Este es uno de los muchos elementos que componen el electrodoméstico y que conviene revisar cada cierto tiempo para prolongar su vida útil y para que la ropa salga siempre impoluta y sin manchas. Si la respuesta a la pregunta incial es: "Ah, ¿pero la lavadora tiene filtro?", entonces debes leer este artículo con más motivo.

Para limpiar el tambor de la lavadora, agrega una taza de bicarbonato directamente en el interior. Después, vierte dos tazas de vinagre blanco al cajetín y activa un programa de lavado con el agua a 60 grados. Al término del mismo, repasa el interior con una bayeta para que quede impecable.

No te olvides de limpiar el cajetín. En él se acumulan restos de detergente y suavizante, y la humedad puede causar la aparición de moho. Extráelo, ponlo sobre la pila del fregadero y frota con un cepillo y detergente lavavajillas. Asegúrate de que está seco antes de volverlo a introducir en la lavadora.

Puedes limpiar la goma de la lavadora vertiendo un buen chorro de oxígeno activo y frotando con un estropajo. Cuando hayas terminado, repasa con una bayeta húmeda para eliminar todos los restos. La goma suele pasar desapercibida, pero acumula moho y restos de tejidos que pueden afectar a la eficacia de tus lavados.

Para la limpieza del filtro de la lavadora, pon una toalla vieja en el suelo junto con una bandeja. Desmonta el filtro y ten cuidado con el agua y los restos que saldrán a continuación. Después, enjuaga el filtro con agua y frota con un cepillo y un jabón para lavar los platos hasta acabar con todo residuo.

No es necesario que apliques estas técnicas de limpieza a diario. Tan solo es suficiente que estés pendiente del estado de tu electrodoméstico y observar su estado después de cada lavado. Enseguida verás cuál de estos métodos conviene llevar a cabo en cada momento. ¡Con estos trucos, la ropa ya no saldrá sucia y con malos olores después de cada lavado!