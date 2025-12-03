Cinco usos del limón en la limpieza del hogar que seguro no conocías.

El limón es una fruta indispensable en todas las neveras. Se utiliza en múltiples recetas, tiene un montón de propiedades beneficiosas para el organismo y, para colmo, también se puede utilizar en la limpieza del hogar (aunque cuidado con las superficies delicadas, que podrían no tolerar su efecto abrasivo).

Si eres partidario de utilizar productos naturales para limpiar tu hogar en lugar de químicos, más perjudiciales para el medio ambiente, el limón es un indispensable que sumar a tu lista, donde también habrán de estar el bicarbonato o el vinagre de limpieza. La lejía y el amoniaco también pueden resultar muy efectivos, pero es mejor racionar su uso y aplicarlos solo cuando sea estrictamente necesario.

Este truco para limpiar el horno con limón lo deja con buen olor y sin grasa pegada. En un recipiente de cristal vierte un poco de agua, exprime un limón e introduce las dos mitades de la fruta. Hornea durante 30 minutos a 180 grados o hasta que se produzca vapor. Este despega la grasa por si solo y únicamente deberás frotar con una bayeta húmeda (y con cuidado de no quemarte).

P. O.

El limón tiene otras aplicaciones que seguro no conocías. Limpia el tambor de la lavadora cortando uno a la mitad y aplicando pasta de dientes sobre el mismo. Activa un programa con agua caliente y verás lo bien que olerá la lavadora y toda la suciedad que ayuda a despegar. Frota con una bayeta para aprovechar el poder desinfectante del vapor que queda en el tambor y la puerta.

Otro truco exprés para limpiar el lavavajillas solo requiere de vinagre y medio limón. Coloca un vaso sobre la bandeja superior y rellénalo con vinagre de limpieza. Después, corta un limón a la mitad y clávalo en las sujecciones para los vasos o los platos. Activa un programa con agua caliente y despídete de la grasa y el mal olor.

¿Y el microondas? Prepara un recipiente de cristal con un poco de agua y dos rodajes de limón y activa el electrodoméstico durante siete minutos a máxima potencia. Después, pasa una bayeta para retirar la humedad generada por la mezcla. Este truco tan sencillo dejará el microondas limpio y sin olores.

Por último, puedes limpiar el fregadero vertiendo bicarbonato y limón. Deja que haga efecto y frota con un estropajo para retirar los restos de suciedad. Así acabarás con las bacterias y los malos olores con un truco cien por cien natural que desodoriza, desinfecta y abrillanta.