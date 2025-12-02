Mezclas prohibidas de limpieza que nunca debes hacer: tu salud está en juego.

A la hora de llevar a cabo la limpieza del hogar, podría caerse en la tentación de mezclar productos para lograr un resultado más efectivo, pero hay algunos que nunca se deben combinar: mezclarlos es tan peligroso que podría provocar hasta la muerte.

La causa más frecuente de intoxicación en la limpieza de la casa es mezclar lejía con amoniaco. Esta combinación produce un gas denominado cloramina, muy tóxico y que puede provocar graves problemas en el sistema respiratorio y ardor en los ojos.

Para salir de dudas, la lejía solo se puede diluir en agua fría. Nunca la mezcles con otro producto ni la calientes, ya que produce vapores tóxicos que podrían resultar muy perjudiciales para la salud.

Por su parte, el amoniaco solo se debe combinar con agua y jabón neutro. En muchos supermercados, además, se vende amoniaco con detergente, con lo que sobra mezclarlo con cualquier otro producto.

Esta indicación es breve y concisa: el aguafuerte o salfuman es ácido clorhídrico y no se puede mezclar con nada. Tampoco mezcles vinagre con agua oxigenada. Desprende ácido peracético.

Si tienes la tubería atascada, utiliza bicarbonato y vinagre. Si no da resultado y tienes que avisar al fontanero, avísale de los productos que hayas utilizado, ya que podrían causarle daños.

Una combinación que sí puedes hacer

La mezcla del bicarbonato y vinagre sí funciona. Es un ácido y una base que al juntarse se neutraliza, pero esta mezcla libera CO2 y aumenta la temperatura, por eso tiene un gran poder desincrustante y es tan eficaz en hornos y planchas, por ejemplo.

Como recomendación general, utiliza siempre guantes de limpieza, e incorpora mascarilla y gafas protectoras cuando apliques productos agresivos. Toda protección es poca y la salud está por encima de la limpieza del hogar.

Este texto no recoge todas las mezclas prohibidas, por lo que mantén siempre la cautela cuando manejes productos de limpieza y, ante la duda, nunca los mezcles. Para informarte puedes ponerte en contacto con el servicio de información toxicológica en el teléfono 91 562 04 20.