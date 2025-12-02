Cómo lavar las sábanas para que luzcan y huelan como el primer día.

No hay mayor placer a la hora de irse a dormir que sentir el frescor y la textura de unas sábanas limpias recién puestas. Nos retrotrae a cuando éramos pequeños y a las camas de hotel, siempre impecables y recién lavadas. Pues puedes conseguir el mismo efecto con tus sábanas de casa si sigues los pasos que te contamos a continuación.

La primera indicación que debes conocer es que las sábanas conviene lavarlas una vez a la semana. Pasamos 8 horas al día aproximadamente sobre ellas y es normal que acumulen suciedad, piel muerta y grasa. Aprovecha el fin de semana para lavarlas y cambiarlas, al igual que deberías hacer con las toallas de manos y de ducha.

Cargar la lavadora de forma adecuada también es muy importante. Para una lavadora de ocho kilos puedes meter tres juegos de sábanas individuales o uno de matrimonio junto con otro individual. Deja aproximadamente un palmo libre entre la ropa y la parte superior del tambor de la lavadora para que los tejidos tengan espacio suficiente.

Si sobrecargas la lavadora, puede que las sábanas no tengan espacio para limpiarse bien. / Hogarmanía

Utiliza el detergente que recomiende cada fabricante y evita incorporar suavizante químico a la lavadora, ya que apelmaza las fibras, sobre todo en sábanas de 300 gramos de algodón. Hoy en día, los detergentes para ropa blanca ya incluyen enzimas de olor y blanqueantes ópticos y no será necesario añadir ningún producto extra.

Para las sábanas blancas debes utilizar un programa de 40 grados de temperatura y mínimo una hora y media de funcionamiento. Por su parte, puedes reducir 10 grados de temperatura para lavar las sábanas de color, con un programa de la misma duración. Ten en cuenta que a mayor temperatura, más arrugadas saldrán las sábanas de la lavadora, no solo depende del centrifugado.

Olvídate de técnicas o productos innecesarios en el lavado habitual de las sábanas. Por ejemplo, usa solo percarbonato cuando las sábanas estén amarillas. Hasta entonces, los rayos del sol son un excelente blanqueante natural (siempre que no uses percarbonato en ese lavado). ¿Y la lejía? Has de saber que amarillea las sábanas blancas y debilita las fibras como el algodón.

Cuando hay accidentes como un vómito, sangre, sudor, orina... deberás tratarlo antes de lavar las sábanas. Retira los restos con agua y después añade en la zona afectada un poco de bicarbonato y agua oxigenada. Deja actuar durante 30 minutos y después lava las sábanas en la lavadora en un programa normal.