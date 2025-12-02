Así debes limpiar el árbol de Navidad para que luzca como el primer día

Seguro que ni te lo habías planteado, pero sí, el árbol de Navidad también conviene lavarlo de vez en cuando (siempre y cuando sea artificial, como en la mayoría de los hogares). Así, que, como dice La Ordenatriz, si tu árbol de Navidad ya tiene algún año, es hora de darle un buen baño.

Notarás si toca poner a punto tu árbol de Navidad si al montarlo te notas las manos sucias. Pero no te preocupes, porque limpiarlo no lleva mucho tiempo y en cambio todo son ventajas: estará más reluciente y no será un elemento sucio más en tu salón.

Para lavar el árbol de Navidad, llena la bañera con agua (la justa para que quepan sumergidas todas las ramas) y vierte tu jabón de baño habitual. Remueve y deja que repose durante una hora para que todo el agua quede impregnada del jabón. Si previamente has notado que el árbol huele a humedad, sustituye el jabón por un limpiador con oxígeno activo.

Introduce todas las ramas del árbol y remuévelas para que el agua las limpie todas por igual. Utiliza guantes para protegerte las manos y librarte de la suciedad que hayan acumulado las ramas de tu árbol de Navidad con el paso del tiempo. Deja actuar unos minutos en reposo y vacía la bañera. Alucinarás con el color del agua y la marca que deja en los laterales de la bañera.

Después, aclara las ramas una por una incidiendo directamente con la alcachofa de la bañera. Abre todos sus alambres y sacude con energía para que se pueda secar bien después. Es fundamental utilizar en el sumidero un filtro para que las tuberías no queden taponadas por los posibles restos que suelte el árbol.

Podrías pensar que lavar el árbol de Navidad puede oxidar los alambres, pero no debería ocurrir, ya que es una faena que debe realizarse cada varios años y solo durante 60 minutos. Es muy importante dejarlo secar con tiempo, y siempre mejor lavarlo antes de montarlo que después, si vas a guardarlo inmediatamente.

Existen otros métodos de limpieza para el árbol de Navidad, como pasar un secador para limpiar el polvo, lavarlo a mano con una bayeta húmeda con jabón... Técnicas más rápidas que si sería recomendable hacer todos los años al término de las fiestas.

¿Se puede lavar un árbol de Navidad nevado? En principio no debería de haber problema, pero como cada árbol tiene una decoración distinta, mejor prueba en una rama pequeña, no vayas a eliminar la nieve que da ese toque característico a tu abeto.