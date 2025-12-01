Los trucos de los profesionales para planchar camisas que te harán ir como un pincel

¡Ah, las arrugas! Si alguna vez has querido aprender a planchar una camisa correctamente, este es tu momento. Aunque parezca fácil, si lo haces mal, la camisa queda arrugada y poco profesional. Aquí tienes una guía sencilla para dominar cuello, mangas, parte delantera y trasera, además de consejos que usan los expertos. Todos ellos los ofrecen en Vileda.

Lo que necesitas antes de empezar

Planchar es mucho más fácil cuando tienes el equipo adecuado:

Una plancha con depósito de agua para generar vapor; si tiene recubrimiento de teflón, mejor. Una buena tabla de planchar ajustable y con funda cómoda. Botella rociadora para humedecer la camisa. Perchas para colgarla justo al terminar. Spray de almidón si quieres un acabado más firme.

Cómo planchar el cuello

Desabrocha la camisa y colócala boca arriba sobre la tabla. Empieza por los bordes del cuello y avanza hacia el centro. Luego, repite en la parte exterior. Dobla el cuello hacia abajo y plancha de una punta a otra para lograr un pliegue limpio.

Tip: siempre desde los bordes hacia adentro para evitar arrugas indeseadas.

Planchar la parte delantera

Ajusta la plancha según la etiqueta de la prenda. Extiende la camisa y plancha entre los botones sin tocarlos directamente. Dedica un momento al bolsillo para que quede impecable.

Cómo planchar las mangas

Coloca una manga completamente plana. Alisa con la mano las dos capas para evitar líneas marcadas. Plancha desde la costura con movimientos cortos. Si no quieres línea en el borde superior, evita plancharlo. Voltea la manga y repite, y no olvides el interior y exterior del puño. Repite todo con la otra manga.

Tip: evita pasar la plancha directamente sobre botones y ojales.

Parte trasera: el toque final

Extiende la parte superior de la espalda y plancha con movimientos lentos. Gira la camisa y repite en la parte inferior.

Consejo: planchar en una sola dirección ayuda a reducir aún más las arrugas.

Cuélgala inmediatamente

En Vileda explican que debes poner la camisa en una percha alineada con sus hombros y abróchala hasta arriba. Si ves una arruga rebelde, vuelve a la tabla. Y nada de vapor mientras la sostienes: arruinarás el trabajo.

Consejos profesionales

Rocía la camisa con agua (mitad del grifo y mitad destilada) antes de planchar.

Usa baja temperatura para tejidos como el algodón.

Aprovecha el vapor para zonas rebeldes.

Cuelga la camisa justo al terminar.

Si no tienes plancha, un secador puede ayudarte.

¿Con prisas? Cuélgala en el baño mientras te duchas.

El papel de una buena tabla de planchar

Una tabla estable, amplia, con funda resistente al calor, altura regulable y ganchos para perchas hace todo más fácil, seguro y rápido. Elegir bien marca la diferencia en cada planchado.