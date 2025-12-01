El método más sencillo y efectivo para limpiar el cristal de la chimenea

Quien en invierno tiene chimenea, tiene un tesoro. Este método de calefacción tradicional no solo aporta calor y confort al hogar, sino que añade un toque extra de calidez y elegancia al salón de la casa. En Navidad, donde se cuida la decoración hasta el más mínimo detalle, se convierte en un elemento muy especial alrededor del cual llevar a cabo todas las celebraciones.

Pero quien tiene una chimenea sabe que además de calor, también conlleva mucho trabajo. Primero, toca recolectar o comprar elementos inflamables para alimentar las llamas; y luego es necesario limpiarla con frecuencia para evitar sustos y que tenga un aspecto impecable. A este respecto, La Ordenatriz tiene un truco que te permitirá mantener los cristales de la chimenea impolutos sin esfuerzo.

Además, esta técnica de limpieza es ecológica porque se lleva a cabo con piedra blanca, que es una arcilla natural. Lo primero que tienes que hacer es untar un estropajo con piedra blanca y extenderla por todo el cristal. Deja actuar diez minutos y después pasa el estropajo solo con agua. Verás cómo la suciedad va desapareciendo. Remata la faena aclarando con una bayeta vieja con agua. Si quedan restos en los rincones más difíciles, repite el proceso hasta eliminarlos por completo.

Pero si te da reparo comprar piedra blanca solo para limpiar el cristal de la chimenea, has de saber que tiene múltiples aplicaciones en toda la casa. Para empezar, puedes utilizarla para limpiar la vitrocerámica y la inducción. También, los marcos de las ventanas de aluminio y PVC. Lo mismo para limpiar metales, muebles de jardín y de plástico, sanitarios, griferías, mármol y encimeras de silestone, entre muchos otros usos.

¿Dónde comprar piedra blanca? Puedes adquirirla en droguerías y centros de bricolaje. También en tiendas online de envío a domicilio. El caso es que contar con ella te salvará en más de una ocasión y se convertirá en uno de tus productos de cabecera para la limpieza del hogar, y todo ello sin dañar el medio ambiente.