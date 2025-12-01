Cómo limpiar la plata para que tu vajilla luzca reluciente en Navidad
Un método casero, sencillo y ecológico
Se acerca la Navidad, y con ella las comidas y las cenas con familiares y amigos en las que vestimos nuestras mejores ropas y sacamos del armario la mantelería y la vajilla de gala. En muchas casas, esta será de plata, pero con el tiempo puede que haya perdido su lustre. Por suerte, La Ordenatriz propone una técnica infalible para recuperar su aspecto original.
Este método a cargo de la 'influencer' de limpieza más destacada de España, que acumula más de 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, es la manera más fácil, barata y accesible para dar brillo a la cubertería de plata. Sin embargo, si se trata de piezas muy valiosas, siempre es mejor acudir a un profesional.
Para este truco de limpieza solo necesitas bicarbonato y papel de aluminio. En primer lugar, pon una capa de papel en el fondo de una olla y cúbrela con agua. Lleva a ebullición y apaga el fuego. Después, añade una cucharada de bicarbonato por cada litro de agua e introduce los objetos de plata. Ahora, deja actuar durante 10-15 minutos.
Cuando pase ese tiempo, aclara la cubertería con agua y frota cada pieza con una bayeta de microfibra vieja. Al ser extremadamente suave, no dañará la plata. Si es plata labrada o tiene muchos recovecos, ayúdate de un cepillo de dientes. Si además tienes un cepillo eléctrico, mucho mejor. Eso sí, que sea un cabezal reservado exclusivamente para tareas de limpieza. Cuando termines, vuelve a aclarar la pieza.
Las manchas más típicas de la Navidad
Mancharse la ropa con comida siempre es molesto, pero más aún en Navidad, cuando sacamos del armario nuestra ropa de gala. Por eso, te contamos los mejores trucos para eliminar las manchas que se producen con más frecuencia en estas fechas del año.
- Las manchas de vino tinto se pueden eliminar aplicando vino blanco en el momento. Si no tienes esa posibilidad, aplica percarbonato y agua y deja que actúe durante 30 minutos antes de lavar la prenda en la lavadora.
- El aceite y las salsas puedes borrarlos con polvos de talco. Aplícalos lo antes posible y deja que hagan su efecto durante 24 horas. Después, frota con un cepillo. Si no puedes hacerlo nada más mancharte y la mancha se seca, aplica amoniaco, frota con un cepillo y echa la prenda a lavar.
- El tomate frito se combate con bicarbonato y agua oxigenada. Una vez los hayas aplicado, espera 30 minutos a que haga su trabajo y luego lava la prenda en la lavadora en el programa que le corresponda según el tipo de tejido.
- ¿Y las manchas de cera? Las velas se suelen reservar para la Navidad porque aportan un toque cálido y familiar, pero ojo con sus manchas. Para remediarlas, aplica alcohol o laca para el pelo para despegar la cera y luego lava la prenda en la lavadora.
- El turrón y el chocolate son tan deliciosos como peligrosos para la ropa. Combate sus manchas aplicando bicarbonato y agua oxigenada. Tras 30 minutos, lava la prenda en la lavadora para terminar la limpieza.
- Por último, el pintalabios. Puede ocurrir que entre los besos y los abrazos queden restos de carmín en la ropa. Intenta actuar con presteza aplicando alcohol y frotando con una bayeta de microfibra. No quedará ni rastro de pintalabios.
