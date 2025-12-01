Hierve cáscaras de limón con canela en casa: para qué sirve este truco y por qué se recomienda

Nuestras abuelas y madres nos transmiten, a través de su propia experiencia, los trucos más valiosos para el día a día. Muchas veces con cosas que tenemos por casa y que nos hacen ahorrar mucho dinero. Este es el caso del de las cáscaras de limón con canela que, además, tiene varios usos. Y es que puedes poner a hervir cáscaras de limón con canela en una olla. El vapor que libera esta mezcla neutraliza los olores fuertes, dejando una sensación de limpieza. Por ejemplo, puedes utilizarlo mientras estás cocinando o al terminar de hacerlo. Levantas la tapa de la olla unos minutos para que salga el vapor y así neutralizarás el olor de la comida.

También puedes, una vez que se enfríe, verter el líquido en un atomizador para echarlo directamente en los lugares donde se concentran los olores que quieres neutralizar.

Limpiador multiuso

Pero eso no es todo, es que esta mezcla también es un increíble limpiador multiuso. Así, una vez que esté frío el líquido, fíltralo y viértelo en un pulverizador. De este modo podrás quitar la grasa más ligera y abrillantar tanto los azulejos como la grifería.