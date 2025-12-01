¿Encontrar unas zapatillas en casa es una odisea? No te pierdas estos seis trucos infalibles

Con la llegada de la época navideña, se multiplican los compromisos con familiares, amigos, compañeros de trabajo... un sinfín de comidas y cenas en las que se busca siempre usar las mejores galas. Dentro de estas indumentarias, un calzado acorde al resto de la ropa es fundamental para ir hecho un pincel. Es en ese momento cuando muchas veces aparece un problema que es común en muchos hogares, que no es otro que encontrar las zapatillas o zapatos adecuados dentro de un mueble que suele estar desordenado: el zapatero. Para evitar complicaciones y quebraderos de cabeza, nunca está de más tener algunos trucos en la recámara.

La primera recomendación solo será posible si el zapatero es mucho más que un mueble y hay espacio suficiente. Será esta la única variable que permitirá tener el calzado de diferentes estaciones o tipo guardado en cajas transparentes, que se podrán incluso etiquetar para encontrar de un vistazo aquello que buscamos. El segundo truco es muy útil para economizar el espacio del que se dispone en caso de que el armario no tenga un compartimento específico. Para este problema sobrevenido, serán una buena opción los zapateros verticales o colgantes, que se pueden colocar incluso en una pared para organizar el calzado de manera compacta.

El tercer paso a seguir es tener bien diferenciado el calzado de temporada del que no lo es. Con una solución muy similar a la primera propuesta, tenerlos etiquetados y bien guardados hará que no estén 'estorbando', pero que a la vez no acumulen suciedad por estar demasiado tiempo en un lugar donde habitualmente aparece el polvo como un invitado más. La cuarta recomendación servirá para que abrir el zapatero se convierta en un engorro debido a los malos olores. Lo prioritario será siempre limpiarlos antes de guardarlos, usando incluso desodorantes especiales o colocando bicarbonato de sodio -sí, eso que viene cuando se compran- dentro del zapato.

Más uso, más cerca

Al igual que hay que ordenar todo en función de la temporada para la que se usan, también habrá que hacer una selección en lo referente a su frecuencia de uso dentro de cada temporada. La base será colocar aquellos calzados que se usan con más asiduidad más cerca de la parte exterior, evitando el desorden que se produce cuando hay que mover la mitad del estante para encontrar unas zapatillas que se usan una vez a la semana. Por último, la próxima vez que vayamos a comprar un zapatero, encontrar uno en forma de escalera será la solución más eficaz, consiguiendo de esta manera una correcta circulación del aire para evitar olores.