El truco del plátano para dejar los grifos y metales brillantes como nuevos
No te vas a creer lo que puedes conseguir con una cáscara de esta fruta que tienes a mano todo el año
Los trucos de limpieza caseros siguen sorprendiendo, y el último en ganar popularidad es tan simple como inesperado: utilizar la cáscara de un plátano para abrillantar los grifos y superficies metálicas del baño. Aunque pueda parecer una ocurrencia improvisada, lo cierto es que funciona.
Según explican especialistas en limpieza doméstica, la parte interior de la cáscara contiene enzimas y aceites naturales capaces de eliminar huellas, cal ligera y suciedad acumulada. Su aplicación es sencilla: basta con frotar la cáscara sobre el metal, dejar actuar un par de minutos y retirar con un paño húmedo antes de secar y abrillantar.
¿En qué funciona especialmente bien?
- Grifos del baño o cocina
- Pomos de puertas
- Manillas
- Metal cromado
- Acero inoxidable
- Tiradores y herrajes
El resultado sorprende a quienes lo prueban por primera vez: grifos, pomos y tiradores recuperan un brillo casi de pulido, sin necesidad de productos químicos ni esfuerzo excesivo. Un truco económico, ecológico y muy poco conocido que empieza a hacerse un hueco en los hogares.
Los plátanos muy verdes
Un plátano tiene un ciclo de vida muy corto. Desde que lo compramos en buen estado hasta que se pone marrón puede pasar muy poco tiempo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre un plátano verde, uno maduro y otro muy maduro? Los más maduros te servirán para el truco y los verdes también... pero menos.
Según algunos estudios, en un plátano verde hay entre un 12 y un 16 por ciento de azúcares, mientras que en un plátano maduro, este porcentaje aumenta a entre un 14 y un 20 por ciento.
El plátano verde es muy rico el almidón, que podemos imaginar como un almacén de reservas de azúcar donde hay muchos azucarillos conectados entre sí. Cuando comemos almidón, en nuestro cuerpo hay unas "tijeras" llamadas amilasas que cortan esa unión para que podamos absorber el azúcar.
A medida que el plátano va madurando, en él se activan estas amilasas y el almidón se va descomponiendo en azúcares libres. Algunos estudios dicen que en un plátano maduro hay la mitad de almidón que en un plátano verde. Y en un plátano supermaduro, un 10 por ciento.
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- El cordero zamorano conquista la Gran Manzana: lechazo de la tierra en el restaurante de José Andrés en Nueva York
- Tres alumnos de los programas de formación y empleo de Zamora encuentran trabajo antes de recoger el diploma
- El casoplón en Aspariegos de más de 300 metros con jardín, pozo y garaje
- El cómico Miguel Martín se venga de las malas reseñas sobre Zamora y se hace viral: “Si no te gusta, no hace falta que vuelvas”
- El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
- Candidatos del PSOE de Zamora para las autonómicas: la Ejecutiva provincial hace su propuesta