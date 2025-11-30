El truco del plátano para dejar los grifos y metales brillantes como nuevos

Los trucos de limpieza caseros siguen sorprendiendo, y el último en ganar popularidad es tan simple como inesperado: utilizar la cáscara de un plátano para abrillantar los grifos y superficies metálicas del baño. Aunque pueda parecer una ocurrencia improvisada, lo cierto es que funciona.

Según explican especialistas en limpieza doméstica, la parte interior de la cáscara contiene enzimas y aceites naturales capaces de eliminar huellas, cal ligera y suciedad acumulada. Su aplicación es sencilla: basta con frotar la cáscara sobre el metal, dejar actuar un par de minutos y retirar con un paño húmedo antes de secar y abrillantar.

¿En qué funciona especialmente bien? Grifos del baño o cocina

Pomos de puertas

Manillas

Metal cromado

Acero inoxidable

Tiradores y herrajes

El resultado sorprende a quienes lo prueban por primera vez: grifos, pomos y tiradores recuperan un brillo casi de pulido, sin necesidad de productos químicos ni esfuerzo excesivo. Un truco económico, ecológico y muy poco conocido que empieza a hacerse un hueco en los hogares.

Los plátanos muy verdes

Un plátano tiene un ciclo de vida muy corto. Desde que lo compramos en buen estado hasta que se pone marrón puede pasar muy poco tiempo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre un plátano verde, uno maduro y otro muy maduro? Los más maduros te servirán para el truco y los verdes también... pero menos.

Según algunos estudios, en un plátano verde hay entre un 12 y un 16 por ciento de azúcares, mientras que en un plátano maduro, este porcentaje aumenta a entre un 14 y un 20 por ciento.

El plátano verde es muy rico el almidón, que podemos imaginar como un almacén de reservas de azúcar donde hay muchos azucarillos conectados entre sí. Cuando comemos almidón, en nuestro cuerpo hay unas "tijeras" llamadas amilasas que cortan esa unión para que podamos absorber el azúcar.

A medida que el plátano va madurando, en él se activan estas amilasas y el almidón se va descomponiendo en azúcares libres. Algunos estudios dicen que en un plátano maduro hay la mitad de almidón que en un plátano verde. Y en un plátano supermaduro, un 10 por ciento.