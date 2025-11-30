El truco imposible que sí funciona: cómo la espuma de afeitar rescata ropa manchada sin esfuerzo

Cientos de usuarios de las redes sociales lo dan por bueno. Se trata del nuevo truco viral de la espuma de afeitar que habría hecho reír a cualquier experto en limpieza hace apenas unos años. Resulta que esta masa elimina manchas difíciles de la ropa como ningún otro producto, incluso esas que ya han pasado por la lavadora sin éxito.

El procedimiento, sencillo hasta lo absurdo, consiste en aplicar espuma de afeitar normal sobre la mancha, frotar ligeramente con los dedos o un cepillo suave y dejar actuar entre 5 y 10 minutos antes de aclarar. El resultado, según quienes lo han probado, es especialmente eficaz con manchas de maquillaje, tinta, desodorante, vino, sudor o suciedad incrustada.

PI ESTUDIO

Eso sí, la espuma debe de ser tal, nada de gel. Tenlo en cuenta.

La explicación

Los químicos lo explican: la espuma de afeitar contiene tensioactivos similares a los de algunos quitamanchas, pero en una concentración y textura que permite “levantar” la suciedad de las fibras sin dañarlas. Para muchos, se ha convertido en un auténtico salvavidas textil.

Lo que está claro es que este truco, por extraño que a priori parezca, está revolucionando redes sociales, lavaderos y armarios: un bote de espuma que cuesta un par de euros se ha convertido en el nuevo mejor aliado contra las manchas rebeldes.

Manchas en Navidad

En Navidad se celebran muchas comidas y cenas especiales con familiares y amigos, ocasiones para reunirse y disfrutar de un tiempo juntos, y degustar la gastronomía típica de estas fechas. Con tanta comida, es normal que nos manchemos más de la cuenta, y como en Navidad vestimos nuestras mejores galas, querrás saber los mejores trucos para eliminarlas y dejar la ropa como nueva.

Para las manchas de vino tinto, puedes echar vino blanco en el momento en el que se produzca. Si no puedes hacerlo y la mancha se seca, realiza un tratamiento con percarbonato y agua. Deja que haga efecto durante 30 minutos y luego lava la prenda en un programa normal de la lavadora.

El aceite y las salsas se eliminan aplicando polvos de talco en el momento. Deja actuar durante 24 horas y frota con un cepillo cuando haya pasado este tiempo.

El tomate frito es un sospechoso habitual en las manchas en Navidad. Para combatir sus manchas debes aplicar bicarbonato y agua oxigenada. Espera 30 minutos a que haga efecto y acto seguido lava la prenda en la lavadora en el programa que le corresponda a la prenda.

¿Y qué hay del pintalabios? A veces se escapa un poco de carmín en la ropa y hay que actuar rápido para eliminar sus restos, ya que dejan una mancha muy llamativa. Aplica alcohol y frota con una bayeta de microfibra.