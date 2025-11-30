Cómo limpiar el bote sifónico del baño para evitar atascos y malos olores.

Pocas sensaciones más desagradables cuando se usa la ducha o el lavabo que ver cómo el agua se atasca con pelos y otros restos. Lo más probable es que lleves tiempo sin repasar el bote sifónico de tu cuarto de baño, pero La Ordenatriz tiene la solución para limpiarlo, combatir atascos y acabar con los malos olores.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.

Lo primero que debes hacer es utilizar un destornillador para retirar la capa cromada. Luego, retira el tapón hermético del bote sifónico desenroscando y tirando hacia arriba. Una vez tengas el interior a la vista, retira pelos y otros residuos con la mano (siempre cubierta con un guante). ¡Atención!, el olor puede resultar muy desagradable.

Ahora abre los grifos de lavabos, ducha y bidet y observa si el agua corre libremente. Si hay atasco, necesitarás utilizar un desatascador consistente en una larga manga flexible para introducirla por la tubería. Lo puedes encontrar en cualquier ferretería.

Por último, sírvete de un cepillo y jabón neutro para limpiar el interior del bote sifónico y acabar con los restos de humedad. Cierra herméticamente el bote sifónico y verás cómo el agua pasa perfectamente por los desagües del lavabo y la ducha.