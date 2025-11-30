La guía definitiva para limpiar las alfombras en casa y acabar con el mal olor

Mejor prevenir que curar; por eso, la mejor manera de que las alfombras estén siempre impolutas es que tengan un buen mantenimiento durante todo el año. Para eso es fundamental aspirarlas con frecuencia (no vale un robot aspirador por la falta de potencia) y preocuparse enseguida cuando aparece un lamparón.

Además del aspirado frecuente y eliminar las manchas lo antes posible, es conveniente hacer una limpieza trimestral —si no retiras las alfombras en verano— o dos veces al año si las guardas cuando llega el buen tiempo. Es sencillo y no te llevará más de 10 minutos.

Espolvorea la alfombra con bicarbonato (ayúdate de un colador metálico o un tamizador para distribuirla bien). Serán unas cuatro cucharadas soperas por cada metro cuadrado de alfombra. Posteriormente, utiliza un pulverizador para rociar con vinagre (de limpieza, vino o manzana). Lo ideal es que gastes lo correspondiente a un vaso por cada metro cuadrado.

Déjalo actuar durante 30 minutos y después aspira con tesón. Si la alfombra es delicada o temes que pierda su color, tan solo echa bicarbonato y deja actuar. Con esta sencilla operación evitarás la aparición de ácaros y el mal olor, y la alfombra estará como nueva mucho más tiempo.

Cómo combatir las manchas frecuentes

El método anterior se debe utilizar para un cuidado corriente de las alfombras, pere necesitarás algo más para las manchas más difíciles.

Para eliminar las manchas de café de las alfombras, seca con papel de cocina y frota con una bayeta de microfibra empapada con agua, amoniaco y jabón en escamas.

de las alfombras, seca con papel de cocina y frota con una bayeta de microfibra empapada con agua, amoniaco y jabón en escamas. El vino se retira aplicando una pasta a base de percarbonato y agua. Deja que actúe durante 30 minutos, cepilla y aspira los restos.

se retira aplicando una pasta a base de percarbonato y agua. Deja que actúe durante 30 minutos, cepilla y aspira los restos. Las manchas de alcohol y refrescos se eliminan con una bayeta de microfibra humedecida en agua y amoniaco a partes iguales.

se eliminan con una bayeta de microfibra humedecida en agua y amoniaco a partes iguales. Para acabar con la grasa , cubre la mancha con polvos de talco, deja que actúen durante tres o cuatro días y aspira con el aspirador. Si queda mancha, frota con una bayeta de microfibra humedecida en agua y amoniaco a partes iguales.

, cubre la mancha con polvos de talco, deja que actúen durante tres o cuatro días y aspira con el aspirador. Si queda mancha, frota con una bayeta de microfibra humedecida en agua y amoniaco a partes iguales. Retira las manchas de sangre humedeciendo la mancha con agua y aplicando bicarbonato y agua oxigenada. Deja actuar durante 30 minutos y verás cómo desaparece.

humedeciendo la mancha con agua y aplicando bicarbonato y agua oxigenada. Deja actuar durante 30 minutos y verás cómo desaparece. El tomate frito también suele dar bastante la lata. Primero mja con agua y después añade bicarbonato y agua oxigenada. Deja actuar 30 minutos, cepilla y aspira los restos.

también suele dar bastante la lata. Primero mja con agua y después añade bicarbonato y agua oxigenada. Deja actuar 30 minutos, cepilla y aspira los restos. El barro se combate cepillando en seco y aspirando. Luego, limpia con una bayeta humedecida en la mezcla de agua, amoniaco y jabón en escamas mencionada anteriormente.

se combate cepillando en seco y aspirando. Luego, limpia con una bayeta humedecida en la mezcla de agua, amoniaco y jabón en escamas mencionada anteriormente. Para acabar con el esmalte de uñas , rocía con laca para el pelo y frota inmediatamente con una bayeta de microfibra nueva humedecida en agua.

, rocía con laca para el pelo y frota inmediatamente con una bayeta de microfibra nueva humedecida en agua. Si tienes mascotas o niños pequeños en casa, puedes eliminar las manchas de pis aplicando una capa fina de bicarbonato y pulverizando sin empapar con vinagre. Si actúas en el momento no hace falta que uses vinagre, solo bicarbonato.

aplicando una capa fina de bicarbonato y pulverizando sin empapar con vinagre. Si actúas en el momento no hace falta que uses vinagre, solo bicarbonato. Por último, las manchas de tinta las puedes eliminar humedeciendo con agua la mancha y luego echando alcohol. Termina frotando con una bayeta de microfibra nueva.

Alfombras con mal olor

Si la alfombra huele, pulveriza sin empapar con agua oxigenada y frota suavemente con una bayeta de microfibra. Deja secar con una buena ventilación. Y si quieres hacerlo en seco, distribuye bicarbonato por toda la alfombra y deja actuar durante tres o cuatro días sin pisar. Por último, aspira.