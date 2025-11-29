Cómo llevar tacones y no morir en el intento esta Navidad

¿Eres de las que no sales nunca de fiesta sin unos buenos tacones? Si este calzado es un imprescindible a la hora de salir en tus fiestas navideñas, aquí va un consejo para que no evites este complemento por un desafortunado dolor de pies. Antes muerta que sencilla, pero desde luego que la comodidad es importante. Si quieres ir de punta en blanco y para ti ese look pasa por unos zapatos de altura -no descartes las zapatillas, las hay preciosas y molonas incluso para un vestido de entrega de un Goya- he aquí un truco maravilloso que podrá hacerte la noche más fácil durante esta Nochebuena o Nochevieja.

Esta usuaria de TikTok ha compartido el truco definitivo para todas esas personas que no aguantan subidas a unos tacones. Una crema será la solución para que tus pies no sufran y tú estés toda la noche con los mismos zapatos puestos, bailando y disfrutando sin dolor. «Si eres del equipo como yo que no aguanta toda la noche con los tacones coge una crema antiinflamatoria que tengas por casa», asegura. «Toma una buena cantidad y antes de ponerte las medias reparte bien por las plantas de los pies. Repite por encima de las medias otra vez. Bailarás como si no hubiera un mañana toda la noche», concluye.