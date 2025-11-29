El truco de la mahonesa para dejar tus muebles de madera y metal como nuevos

¿Limpiar con mayonesa? Sí, has leído bien. Y aunque te cueste creerlo, funciona, es efectivo y muy fácil de aplicar. No es broma. Se trata del truco de la mayonesa para eliminar marcas y manchas en muebles y metales.

Sirve para cercos blancos de vasos en mesas de madera, pero también para esas manchas antiguas ancladas a superficies porosas. También devuelve el color a los tonos opacos de los grifos y metales ligeros, e incluso acaba con los pegotes resecos de pegamento o cualquier otro tipo de adhesivo.

¿Cómo se aplica?

Coloca una cucharadita de mayonesa directamente sobre la marca. Extiéndela y déjala actuar 15–20 minutos (en madera incluso más). Retira con un paño seco y pule suavemente. Observa cómo el cerco desaparece.

El truco

La grasa penetra y rehidrata la madera o la superficie opacada, por eso funciona también. Los ácidos suaves ayudan a romper restos minerales y su textura levanta la suciedad adherida sin dañar.

Es un truco tan, tan extraño que mucha gente no se atreve a probarlo hasta que lo comprueba por sí mismo.

Muebles de cocina

Mantener los muebles de la cocina limpios es clave para que tu espacio se sienta fresco, saludable y agradable. Además, darles mantenimiento de forma constante ayuda a que duren más y evita que la grasa o el moho hagan de las suyas. Pero seamos sinceros: muchas veces olvidamos limpiar el interior de los armarios… y ahí es donde se acumula de todo. Para que eso no pase, aquí van los consejos de Clim Profesional para dejar tus muebles impecables por dentro. Antes de arrancar, recuerda que no todos los materiales se tratan igual. Algunos necesitan productos o métodos especiales.

La madera, por ejemplo, agradece paños ligeramente húmedos y limpiadores específicos; mientras que el acero inoxidable suele requerir un limpiador especial para evitar rayones. Echa un vistazo a las etiquetas o pregunta a un profesional antes de aplicar cualquier producto.

Paso a paso

Lo primero es despejar todo. Sacar absolutamente todo lo que haya dentro te permite llegar a cada rincón sin estorbo. Además, es el momento perfecto para deshacerte de alimentos caducados o cosas que ya no necesitas. Con los armarios vacíos, toca pasar a la acción. Usa una bayeta húmeda con detergente para quitar restos de grasa y suciedad. Cuando termines, seca bien las superficies para que no aparezca moho. Los estantes también necesitan cariño. Un paño húmedo con desengrasante funciona genial para eliminar suciedad acumulada. ¿Tienes baldas de vidrio? Entonces mejor usar un limpiacristales para dejarlas relucientes y sin marcas.

Los rincones suelen ser los grandes olvidados, pero ahí es donde más se acumula la mugre. Un cepillito pequeño te ayudará a llegar a esas zonas difíciles. Y, de nuevo, seca bien para mantener el moho lejos. Las puertas y cajones también cuentan, explican en Clim Profesional. Límpialos con un paño húmedo o una bayeta con limpiador multiusos para eliminar la suciedad y desinfectar. Y ya que estás, lubrica los mecanismos para que abran y cierren sin resistencia.

Con todo limpio, es momento de organizar. Coloca alimentos y productos de forma práctica y accesible. Los organizadores pueden ser tus mejores aliados para aprovechar el espacio y mantener el orden.