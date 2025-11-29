La solución más eficaz para combatir la lana encogida

Las prendas de lana son ideales para el invierno por el confort que aportan para combatir el frío, pero con el tiempo y los lavados tienden a encogerse hasta el punto de quedar inservibles para el uso. Sin embargo, harías mal en dar la prenda por perdida, ya que existe un truco casero para revertir la lana encogida y hacer que recupere su tamaño habitual.

Lo primero que debes hacer introducir la prenda de lana en un balde y llenarlo con tres litros de agua de grifo. A continuación, vierte 150 mililitros de acondicionador o suavizante para el pelo y un vaso de vinagre, que podrá ser de limpieza, vino o manzana.

Deja que la prenda se empape con la mezcla y cada media hora estira con cuidado pero con firmeza, como si de una masa de pizza se tratase. Estira por todos los lados, a lo ancho y a lo largo de la prenda. Vuelve a repetir el proceso cada media hora hasta que consigas el tamaño deseado.

Cuando termines de estirar la prenda de lana, aclárala con agua en abundancia para elimintar todos los restos de acondicionador y vinagre. Después, estira una toalla y dobla el textil encima, pliega la toalla hasta cubrirlo por completo y espera a que escurra el exceso de agua. Cuando esté húmedo, cuélgalo en el tendedero.

Un truco extra para conseguir más uniformidad es pasar la plancha a poca temperatura y con vapor por encima de la prenda. Cuando termines todo el proceso verás cómo ha recuperado su tamaño original. Podrás darle uso durante mucho tiempo más. Y si vuelve a encoger, ¡repite el proceso!

¿Quién es La Ordenatriz?

Este truco corre a cargo de La Ordenatriz, el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

En su perfil de Instagram se pueden encontrar consejos de orden y limpieza de todo tipo, desde cómo blanquear el plástico de los electrodomésticos, desatascar un lavabo o eliminar las manchas más típicas de Navidad; y todo ello con productos disponibles en todos los hogares.