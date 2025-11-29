El mejor consejo para eliminar pelusas y pelos de mascotas de la ropa.

Este consejo de limpieza va especialmente dedicado a las personas que viven con mascotas en casa, pero también para los que en ocasiones se dejan un pañuelo de papel desechable olvidado en el interior de un bolsillo.

Lo único que necesitas para librarte de estos restos es una esponja para la ducha. En el caso del pañuelo de papel, será suficiente con media, pero para eliminar pelos y pelusas harán falta dos esponjas cortadas a la mitad con unas tijeras.

Elige esponjas que sean suaves por las dos caras y que no tengan una áspera. Córtalas por la mitad para obtener más superficie de adherencia y distribución. Mete la ropa junto con las esponjas en el tambor de la lavadora cuando vayas a activar un programa de lavado. Cuando concluya, verás cómo la ropa sale perfecta, libre de pelusas, pelos y hasta restos de pañuelos de papel.

Hay casos en los que el pelaje de una mascota es demasiado fino o, al contrario, demasiado grueso, y no se agarra bien a la superficie porosa de la esponja. En estos casos, prueba a sustituir las esponjas por estropajos azules para lavar los platos: sus fibras más abiertas contribuirán a atrapar mejor los restos.

¿Cuántas veces se pueden reutilizar las esponjas? Tantas veces como consideres hasta que veas que han acumulado demasiados restos. Entonces, deséchalas y reponlas por un par nuevo. Por último, añadir que este consejo de limpieza para la lavadora también es válido para la secadora. ¡Doble acción!

Lana encogida

Aparte, compartimos un truco extra para recuperar una prenda de lana que dabas por perdida. Si con el tiempo y los lavados se ha encogido prueba a aplicar esta técnica casera a cargo de La Ordenatriz, la 'influencer' de referencia en el sector de la limpieza que acumula más de dos millones de seguidores en Instagram.

Es tan fácil como introducir la prenda de lana en un balde, verter tres litros de agua, añadir 150 mililitros de acondicionador o suavizante para el pelo y, por último un vaso de vinagre. Deja que empape y estira la prenda a lo largo y a lo ancho cada media hora hasta obtener el tamaño deseado. Para terminar, aclara bien con agua y extiéndela sobre una toalla. Pliégala para absorber todo el agua y luego cuelga la prenda en el tendedero para que se seque. ¡Verás que habrá recuperado su tamaño original!