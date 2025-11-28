El truco del té negro para dejar el WC brillante y sin olores

Quizá te suene extraño pero existe una forma de limpiar el WC sin utilizar lejía, desinfectantes y ni siquiera una bayeta. Solo neceistas dos bolsitas de té negro, un vaso de agua muy caliente y un pulverizador. Alucinarás porque este truco viral funciona increíblemente bien.

Para ello necesitas una infusión muy cargada con al menos dos bolsitas de té negro y poca agua. Déjala enfriar y viértela en un pulverizador. Expándela por el interior del inodoro, la tapa y la parte exterior. Deja actuar quince minutos y aclara con agua. Nunca habrás visto tu WC más brillante.

¿Por qué funciona?

El té negro contiene taninos, compuestos naturales que desincrustan cal y restos orgánicos, eliminan olores fuertes y dejan una película protectora que evita que la suciedad se adhiera. Además, aportan brillo sin químicos agresivos. No te preocupes porque no tiñen, al contrario, deja la porcelana más limpia.

Los azulejos

Si lo que quieres es dejar como nuevos los azulejos del baño bastará con mezclar vinagre y agua a partes iguales, meterlo en un spray y rociar la mezcla sobre ellos. Después sólo tendrás que dejarlo actuar un par de minutos mientras limpias otra cosa y eliminar los restos con un paño para hacer desaparecer las manchas de humedad.

Otra de las partes del baño que más porquería acumula y que solemos pasar por alto son las juntas de los azulejos. Aunque dejarlas como nuevas requiere algo más de esfuerzo, bastará con frotarlas con un cepillo empapado en una solución de lejía y bicarbonato.

La ducha, la bañera y el lavabo

Mientras dejas actuar la mezcla de vinagre de los azulejos, prueba a aplicar con un trapo sobre la ducha, la bañera, el lavabo y el bidé una solución de bicarbonato y zumo de limón o vinagre con agua. De esta manera eliminarás rápidamente las manchas del nivel de agua y la suciedad.

También se pueden colocar servilletas de papel empapadas en la mezcla sobre las manchas, dejar que actúe un par de minutos y luego quitarlas.

Agencia ATLAS

Otro truco para el inodoro

Esta parte del baño es la que más utilizamos, por lo que deberíamos intentar mantenerla siempre limpia y libre de malos olores. No obstante, debido a la acumulación de gérmenes, humedad y otras sustancias que hacen contacto con su superficie, es común que presente manchas de sarro. Para eliminarlas lo aconsejable es usar una esponja metálica y alcohol o vinagre caliente.

Para las manchas que se forman en el fondo, prueba con una bebida de cola. Tira de la cadena primero, vuelca media lata de cola y remueve con una escobilla. Verás cómo la próxima vez que tires de la cadena las manchas habrán desaparecido.Los espejos

Lo mejor para limpiar las manchas de salpicaduras en los espejos del baño es rociar una mezcla de vinagre diluido en agua, o en su defecto una solución de amoniaco, alcohol y agua. Si no quieres rayar el espejo prueba a limpiarlo con papel de periódico.

Esta misma solución la puedes aplicar sobre la mampara de la ducha con un spray. Frótalo con un paño húmedo y verás cómo las manchas de cal y el resto de suciedad desaparecen. Para que el resultado sea perfecto, sácale brillo a la mampara con un paño seco.