Paula Cortés, la asturiana a la que le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin avanzado a los 17 años

Los superviventes de cáncer infantil aprenden a vivir con cicatrices físicas y mentales: infancias interrumpidas, sueños aplazados y también segundas oportunidades. Una de estas historias puede ser la de Paula Cortés Gómez, de Gijón. A los 17 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin avanzado tras meses de incertidumbre. "Me operaron el día de mi cumpleaños. Al principio pensé: no puede ser cáncer, será un virus. Cuando me lo confirmaron, lo primero que me vino a la cabeza fue: me voy a morir".

Pasó siete meses de quimioterapia. Lo más duro, asegura, fue gestionar el instituto y el estigma de la enfermedad. "Los profesores a veces no entendían mis ausencias. Y cuando por fin sales a la calle, curada pero con el aspecto de enferma, es muy difícil".

A día de hoy, Paula Cortés va a comenzar sus estudios en Administración y Finanzas y sueña con trabajar en el Parlamento Europeo. "Las secuelas quedan para toda la vida, pero quiero seguir luchando por dar visibilidad a los supervivientes. Mucha gente prefiere olvidar, pero unirse al grupo es todo lo contrario: aquí encuentras apoyo y refugio", destaca.

Paula forma parte del Grupo de Supervivientes de Cáncer Infantil y Adolescente del Principado de Asturias, creado por la Asociación Galbán en 2016. Lo integran una quincena de jóvenes y adultos, de entre 18 y 42 años, que superaron el cáncer infantil y juvenil. Se reúnen cada mes, realizan actividades formativas y de convivencia y, sobre todo, alzan la voz para reclamar atención específica.

Hablan de fertilidad, de nutrición, de salud mental, de secuelas tardías. Participan en charlas para familias y grupos de duelo, organizan convivencias y talleres, colaboran en investigaciones y promueven que nadie olvide que detrás de las cifras de curación hay vidas marcadas para siempre.