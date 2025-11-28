Guía exprés para dejar tu chimenea como nueva

Con la llegada del frío y las primeras heladas, muchos hogares ya han puesto en marcha las chimeneas para poder afrontar el invierno lo más calientes posibles, pero ¿sabemos cómo mantenerlas limpias para que funcionen correctamente?

Según los técnicos en prevención de incendios, una chimenea limpia no solo mejora la combustión, sino que también reduce el riesgo de incendios domésticos causados por la acumulación de hollín.

Trucos rápidos de limpieza Usar bicarbonato y vinagre para eliminar manchas de hollín: una mezcla de ambos productos aplicada con un cepillo suave ayuda a desprender el hollín adherido en la parte frontal y los ladrillos. Quemar leña dura para reducir la acumulación de residuos: roble, encina o haya producen menos creosota que las maderas blandas, lo que disminuye la necesidad de limpiezas frecuentes. Colocar una bandeja de arena en la base: ayuda a recoger cenizas y facilita la limpieza posterior. Usar un cepillo de deshollinar casero: un cepillo de varillas extensibles permite limpiar el conducto de manera sencilla desde abajo. Limpiar las cenizas con una aspiradora especial

Aun así, los expertos recomiendan una limpieza profesional al menos una vez al año, especialmente antes de la temporada de invierno.

Consejo viral

Un puñado de sal para mejorar la combustión: añadir sal al fuego ayuda a que el hollín se despegue más fácilmente de las paredes del conducto, facilitando la limpieza posterior.