La mujer de Bruce Willis da detalles sobre su demencia

La realidad cotidiana de una de las grandes leyendas de Hollywood ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Han pasado casi cuatro años desde que Bruce Willis, el héroe de acción que definió una era con La jungla de Cristal, anunció su retirada del cine, y dos desde que se hizo público su diagnóstico de demencia frontotemporal. Lejos de los focos y las alfombras rojas, el actor de 70 años enfrenta un desafío neurológico para el cual la ciencia aún carece de cura o tratamiento efectivo. En este complejo escenario, su esposa, Emma Heming, se ha erigido como su principal protectora y portavoz, ofreciendo recientemente en una entrevista al medio Le Parisien detalles inéditos y conmovedores sobre cómo la familia ha tenido que adaptar su vida hasta en los aspectos más insospechados, incluyendo un estricto código de vestimenta.

Estrategias sensoriales y el veto a la ropa oscura

Heming, quien prefiere definirse como "compañera de cuidado" antes que como cuidadora, ha explicado cómo la enfermedad ha alterado la percepción sensorial del intérprete. Para facilitar la interacción y evitar generarle angustia, el entorno del actor ha implementado reglas muy específicas. Quizás la más sorprendente de todas es la prohibición absoluta de utilizar camisetas o prendas de color negro cuando se está cerca de él.

La razón detrás de esta medida es puramente neurológica y visual. Según relata Emma, los expertos le advirtieron sobre los efectos confusos de los tonos oscuros en pacientes con esta patología. "Me dijeron: nada de camisetas negras. Para alguien con demencia, puede parecer una cabeza flotando", confesó. Esta alteración en la interpretación de los estímulos visuales hace que ver a una persona vestida de negro pueda resultar aterrador o desconcertante para Willis, ya que su cerebro no procesa el cuerpo unido a la cabeza, sino como elementos disociados.

Además del color de la ropa, la familia ha modificado su lenguaje corporal. Evitan colocarse directamente frente a él de manera confrontativa; en su lugar, se sitúan preferiblemente sobre su hombro derecho o izquierdo para hablarle. También han simplificado la comunicación no verbal, utilizando señales sencillas como levantar el pulgar para confirmar que todo está bien, gestos que se han vuelto esenciales para mantener el vínculo.

Una dolorosa decisión logística y emocional

Garantizar el bienestar de Bruce Willis ha requerido sacrificios inmensos y decisiones que han puesto a prueba la fortaleza emocional de su esposa. Pese a los esfuerzos iniciales de Emma por atenderle día y noche, la progresión de la enfermedad obligó a la familia a trasladarlo a un hogar especializado. Este centro permite que el actor reciba atención profesional las 24 horas del día en un entorno diseñado para reducir la estimulación sensorial, algo vital dado que su percepción del mundo ha cambiado y requiere de una calma absoluta.

Esta determinación trajo consigo una ola de juicios externos que afectaron profundamente a Heming. "Leí comentarios sobre Bruce que me hirieron profundamente", admitió. Sin embargo, la prioridad siempre fue la seguridad del actor y la estabilidad del núcleo familiar, compuesto también por sus dos hijas pequeñas, Mabel Ray y Evelyn Pen. Emma enfatiza que esta elección, aunque desgarradora y motivo de muchas lágrimas, responde a lo que el propio Bruce habría deseado: un entorno que satisficiera las necesidades de sus hijas y no las suyas propias, protegiéndolas del impacto diario de una enfermedad degenerativa.

Honestidad y unión familiar frente al diagnóstico

Lejos de ocultar la realidad, la familia ha optado por la transparencia, tanto hacia el público como de puertas adentro. Emma, autora del libro El viaje inesperado, decidió explicar claramente a sus hijas de 13 y 11 años qué es lo que ocurre en la mente de su padre, buscando que comprendan la situación sin tabúes. Esta filosofía de aceptación se extiende a las hijas mayores del actor y a su exesposa, Demi Moore, quienes se han sumado a esta nueva rutina donde reina la serenidad.

Rumer Willis, una de sus hijas mayores, compartió también la crudeza de sus visitas, revelando que su padre a veces no la reconoce. Pese a ello, el afecto permanece intacto, y ella le abraza con la misma intensidad, independientemente de la lucidez del momento. La postura de Emma es firme y resiliente: "Decidí no dejar que la enfermedad escribiera nuestra historia". Ella ha tomado las riendas para ser quien narre este capítulo de sus vidas, asegurándose de que Bruce esté rodeado de amor, calma y dignidad, lejos del ruido mediático pero cerca del corazón de quienes le aman.