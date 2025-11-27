El maletero, la 'leonera' de muchos coches: seis trucos imperdibles para mantenerlo limpio y ordenado

Hay gente que limpia su coche cada día y hay otros muchos que se tiran varios meses entre cada una de las limpiezas. Sin embargo, hay una máxima que se cumple en casi todos los casos... y es que muchas veces se olvidan del maletero. Mientras que el resto del vehículo se mantiene más o menos limpio y ordenado en todo momento, la parte trasera de los turismos o todoterreno se convierten en algo a caballo entre cajón de sastre y 'leonera'. Un lugar donde se puede encontrar prácticamente cualquier cosa... y que, por norma general, no guarda nada que tenga un valor real para el dueño del coche.

El primer paso para mantener todo en un perfecto estado es usar organizadores y cajas para tener todo dentro de algo y que ese "algo" no sea precisamente el maletero en abstracto, además de hacer mucho más sencilla la limpieza. Será suficiente con uno o dos recipientes donde tener guardados elementos de uso habitual como son los de limpieza, los de emergencias y las inseparables bolsas para hacer la compra. Una vez completada esta primera tarea, llegará el momento de definir zonas fijas para cada una de las cajas. No hay una fórmula clara para ello y, en este caso, va a gusto del consumidor, aunque la idea inamovible es esconder lo máximo posible aquellos elementos obligatorios de poco uso.

La tercera medida para evitar quebraderos de cabeza a la hora de limpiar es no usar jamás la propia tapicería del coche como base para guardar las cosas, pues limpiar el barro o los líquidos de este lugar será una secuela de 'Misión Imposible'. Cabe la posibilidad de comprar bandejas y alfombrillas específicas o de usar los consejos de los mayores de la casa utilizando mantas viejas que ya no se utilizan en casa. El cuarto paso es muy simple, quizá el más simple de todos: el maletero no es un trastero. La mayoría de porquería que se acumula es por culpa de los "por si acaso", que ocupan sitio y generan peso innecesario para el correcto funcionamiento. Sácalos de ahí, aunque sea por ahorrar gasolina.

Los viajes, es bendito problema

Después de leer todos los consejos anteriores, seguramente te preguntes que hacer después de esos viajes largos o escapadas de fin de semana, cuando más 'basura' se acumula en los maleteros. Como no, la inmediatez será un punto a nuestro favor, por lo que una limpieza rápida nada más llegar a casa -pese al cansancio- evitará horas de trabajo en otra ocasión después de que los restos ya formen parte del ecosistema del coche. Por último, este tipo de limpiezas 'exprés' también se pueden realizar cada mes, sacando todo lo que haya y volviendo a colocar solo aquello que realmente sea necesario. Y ojo, ¡No te olvides de sacudir todo!