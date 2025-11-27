Limpieza del salón de casa: estos son consejos y productos imprescindibles

El salón es, sin duda, el escenario principal de la casa: ese punto de encuentro donde descansamos, convivimos y recibimos visitas. Pero, claro, tanta actividad también trae consigo polvo, suciedad y pequeños residuos que se van acumulando sin que nos demos cuenta. La buena noticia: mantenerlo limpio y acogedor es más fácil de lo que parece. Aquí tienes una guía práctica para poner tu salón a punto, elaborada por el Grupo Sileb.

1. Limpieza regular de superficies y muebles

Mesas, estanterías, televisor, gadgets… El salón está lleno de zonas que atrapan polvo a diario. Mantenerlas bajo control marca la diferencia. Polvo fuera: un paño de microfibra será tu mejor aliado para retirar el polvo sin dejar residuos. Y si tienes estanterías con libros u objetos decorativos, dales cariño de vez en cuando para evitar que la suciedad se acumule.

2. Aspirado y limpieza de alfombras y tapetes

Las alfombras aportan calidez instantánea, pero también son el refugio favorito del polvo, los ácaros y los alérgenos… más aún si convives con mascotas. Limpieza a fondo: además del aspirado habitual, haz una limpieza profunda al menos una vez al mes. Puedes usar productos específicos o recurrir a un servicio profesional de vez en cuando para que se mantengan impecables.

3. Limpieza de sofás y cojines

El sofá es el rey del salón: donde vemos series, charlamos y, aceptémoslo, a veces hasta comemos. No es raro que acumule polvo, manchas y olores. Cojines y fundas al día: si las fundas son removibles, ponlas a lavar periódicamente. Para cojines fijos, busca un producto especial para tejidos que refresque y neutralice olores sin complicaciones.

4. Ventanas y cortinas: no las olvides

Suelen ser las grandes olvidadas, pero unas ventanas limpias y unas cortinas cuidadas hacen que el salón se vea mucho más luminoso y fresco. Cortinas y persianas limpias: las cortinas de tela necesitan lavado cada dos o tres meses. Las persianas, en cambio, solo requieren un repaso con plumero o paño húmedo para mantenerse libres de polvo.

4 productos de limpieza imprescindibles

También en Sileb listan cuatro productos que son imprescindibles para limpiar tu casa.

1. Detergente multiusos: versatilidad total

Cuando se trata de limpiar la casa sin complicarte, el detergente multiusos es el verdadero protagonista. Sirve para casi todo: suelos, muebles, encimeras, electrodomésticos… y siempre cumple. Sus ventajas son las siguientes:

Se lleva la grasa, el polvo y las manchas sin esfuerzo.

Funciona en un montón de superficies.

Muchas versiones vienen con fragancias que dejan un aroma delicioso.

2. Lejía o desinfectante: el escudo contra los gérmenes

Si lo que buscas es limpieza profunda y máxima higiene, la lejía o un buen desinfectante no pueden faltar. Son los clásicos infalibles de cualquier hogar. Estas son las ventajas:

Eliminan bacterias y gérmenes para una desinfección completa.

Perfectos para baños, cocinas y suelos.

Puedes diluirlos en agua para usarlos con más seguridad.

3. Vinagre blanco: la alternativa natural

El vinagre blanco es el favorito de quienes apuestan por una limpieza más ecológica. Un producto simple, pero con un poder increíble. Entre sus ventajas, destacan:

Desinfecta, desengrasa y elimina olores.

Es económico y respetuoso con el ambiente.

Ideal para cristales, electrodomésticos y para combatir la cal en grifos y duchas.

4. Bicarbonato de sodio: adiós olores, adiós manchas

El bicarbonato de sodio es un imprescindible todoterreno. Perfecto para refrescar, limpiar y desengrasar en prácticamente cualquier rincón. Sus principales ventajas son: