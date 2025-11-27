Los espejos de tu hogar limpios con estos simples trucos

Si tus espejos nunca quedan tan limpios e impecables como te gustaría es porque quizás no estás utilizando los productos adecuados. Unos espejos limpios en el hogar dan armonía y sensación de amplitud en las estancias donde estén colocados, pero si los mantienes sucios u opacos pierden todo su esplendor. Si es así, es que no estás empleando una buena técnica de limpieza.

Con unos cuantos trucos caseros que son simples, rápidos y sorprendentemente efectivos podrás devolverles ese brillo y quedarán libres de marcas y pelusas.

Lucha contra la suciedad con estos trucos Vinagre blanco + agua (el clásico infalible) Mezcla ½ taza de vinagre blanco con ½ taza de agua tibia en un pulverizador.

Rocía el espejo y limpia con un paño de microfibra.

Seca con movimientos circulares.

Por qué funciona: el vinagre elimina manchas, grasa y deja brillo sin empañar. Alcohol isopropílico para manchas difíciles: ideal para marcas de dedos, pasta de dientes y salpicaduras. Humedece un algodón con alcohol y frota solo la mancha.

Luego pasa el limpiacristales habitual.

Tip: se evapora rápido y no deja rayas. Papel de periódico Rocía un limpiador (o agua con vinagre).

Pasa el papel de periódico hecho bola.

Ventaja: no suelta pelusa como el papel de cocina. Agua destilada en vez de agua del grifo Evita los residuos minerales que dejan motas blancas.

Úsala en cualquier mezcla casera. Jabón neutro para restos adheridos: para manchas difíciles como maquillaje o laca Mezcla una gota de jabón neutro en agua tibia.

Limpia solo la zona afectada.

Enjuaga y seca con microfibra.

Qué no usar