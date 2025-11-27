Los espejos de tu hogar limpios con estos simples trucos
V. R.
Si tus espejos nunca quedan tan limpios e impecables como te gustaría es porque quizás no estás utilizando los productos adecuados. Unos espejos limpios en el hogar dan armonía y sensación de amplitud en las estancias donde estén colocados, pero si los mantienes sucios u opacos pierden todo su esplendor. Si es así, es que no estás empleando una buena técnica de limpieza.
Con unos cuantos trucos caseros que son simples, rápidos y sorprendentemente efectivos podrás devolverles ese brillo y quedarán libres de marcas y pelusas.
Lucha contra la suciedad con estos trucos
Vinagre blanco + agua (el clásico infalible)
- Mezcla ½ taza de vinagre blanco con ½ taza de agua tibia en un pulverizador.
- Rocía el espejo y limpia con un paño de microfibra.
- Seca con movimientos circulares.
- Por qué funciona: el vinagre elimina manchas, grasa y deja brillo sin empañar.
Alcohol isopropílico para manchas difíciles: ideal para marcas de dedos, pasta de dientes y salpicaduras.
- Humedece un algodón con alcohol y frota solo la mancha.
- Luego pasa el limpiacristales habitual.
- Tip: se evapora rápido y no deja rayas.
Papel de periódico
- Rocía un limpiador (o agua con vinagre).
- Pasa el papel de periódico hecho bola.
- Ventaja: no suelta pelusa como el papel de cocina.
Agua destilada en vez de agua del grifo
- Evita los residuos minerales que dejan motas blancas.
- Úsala en cualquier mezcla casera.
Jabón neutro para restos adheridos: para manchas difíciles como maquillaje o laca
- Mezcla una gota de jabón neutro en agua tibia.
- Limpia solo la zona afectada.
- Enjuaga y seca con microfibra.
Qué no usar
- Toallas o camisetas de algodón viejas: dejan pelusa.
- Limpiadores abrasivos: pueden rayar el espejo.
- Amoniaco con demasiada frecuencia: puede deteriorar el marco.
