Así debemos limpiar las mantas, nuestras grandes aliadas en invierno

Con la llegada del frío y a medida que van bajando las temperaturas, nuestras grandes aliadas, las mantas, vuelven a ocupar espacios en nuestras camas y sofás. Para cumplir su misión cada invierno deben estar preparadas para darnos calor y abrigarnos en los momentos más fríos.

Antes de usarlas debemos limpiarlas para asegurarnos que el polvo o suciedad acumulados durante su almacenamiento no están presentes cuando necesitemos utilizarlas.

Para garantizar la máxima higiene y que estemos cómodos a la hora de usarlas, sigue estos trucos caseros, sencillos y económicos que te permitirán dejarlas como si fueras a estrenarla de nuevo, sin necesidad de usar productos agresivos, simplemente con cosas cotidianas de casa.

👉 Aquí tienes los trucos infalibles: Media taza de vinagre blanco El vinagre actúa como suavizante natural, elimina olores y ayuda a desprender restos de detergente sin dañar las fibras. Utiliza este producto como alternativa al suavizante común. Bicarbonato para neutralizar malos olores Añadir dos cucharadas en el cajetín de lavado.

Espolvorear sobre la manta antes de lavarla, dejar actuar 30 minutos y sacudir antes de meterla en la lavadora. Sacudir bien la manta antes del lavado y orear De esta forma se elimina el polvo, pelo de mascotas o la suciedad superficial que pueda estar almacenada. Lavar con agua fría y detergente neutro Esto es ideal para las fibras sintéticas y delicadas; evita deformaciones, que se pueda encoger y mantiene la suavidad original. Secado horizontal o en superficies planas Impide que la manta se deforme o pierda volumen.

En caso de usar una secadora, se recomienda activar el ciclo de aire frío. Pelotas de secado en la secadora Ayudan a que la manta quede esponjosa y aireada, evitando que la humedad quede atrapada. Aromatizador casero con aceites esenciales Mezcla en un difusor agua con unas gotas de lavanda o eucalipto y pulveriza ligeramente después del secado. Guardar en bolsas de tela, nunca de plástico Permite la correcta ventilación y evita la aparición de humedad y malos olores.

Gracias a estos tips, mantener nuestras mantas de invierno en buen estado y limpias no requiere de grandes esfuerzos ni ocupar mucho tiempo en su limpieza. Así podrán conservar su suavidad, frescura y durabilidad años tras año y podremos seguir disfrutando de ellas en esos domingos de "manta y peli".