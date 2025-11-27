Así debemos limpiar las mantas, nuestras grandes aliadas en invierno
V. R.
Con la llegada del frío y a medida que van bajando las temperaturas, nuestras grandes aliadas, las mantas, vuelven a ocupar espacios en nuestras camas y sofás. Para cumplir su misión cada invierno deben estar preparadas para darnos calor y abrigarnos en los momentos más fríos.
Antes de usarlas debemos limpiarlas para asegurarnos que el polvo o suciedad acumulados durante su almacenamiento no están presentes cuando necesitemos utilizarlas.
Para garantizar la máxima higiene y que estemos cómodos a la hora de usarlas, sigue estos trucos caseros, sencillos y económicos que te permitirán dejarlas como si fueras a estrenarla de nuevo, sin necesidad de usar productos agresivos, simplemente con cosas cotidianas de casa.
👉 Aquí tienes los trucos infalibles:
Media taza de vinagre blanco
- El vinagre actúa como suavizante natural, elimina olores y ayuda a desprender restos de detergente sin dañar las fibras. Utiliza este producto como alternativa al suavizante común.
Bicarbonato para neutralizar malos olores
- Añadir dos cucharadas en el cajetín de lavado.
- Espolvorear sobre la manta antes de lavarla, dejar actuar 30 minutos y sacudir antes de meterla en la lavadora.
Sacudir bien la manta antes del lavado y orear
- De esta forma se elimina el polvo, pelo de mascotas o la suciedad superficial que pueda estar almacenada.
Lavar con agua fría y detergente neutro
- Esto es ideal para las fibras sintéticas y delicadas; evita deformaciones, que se pueda encoger y mantiene la suavidad original.
Secado horizontal o en superficies planas
- Impide que la manta se deforme o pierda volumen.
- En caso de usar una secadora, se recomienda activar el ciclo de aire frío.
Pelotas de secado en la secadora
- Ayudan a que la manta quede esponjosa y aireada, evitando que la humedad quede atrapada.
Aromatizador casero con aceites esenciales
- Mezcla en un difusor agua con unas gotas de lavanda o eucalipto y pulveriza ligeramente después del secado.
Guardar en bolsas de tela, nunca de plástico
- Permite la correcta ventilación y evita la aparición de humedad y malos olores.
Gracias a estos tips, mantener nuestras mantas de invierno en buen estado y limpias no requiere de grandes esfuerzos ni ocupar mucho tiempo en su limpieza. Así podrán conservar su suavidad, frescura y durabilidad años tras año y podremos seguir disfrutando de ellas en esos domingos de "manta y peli".
