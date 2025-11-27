12 semanas aprendiendo inglés y trabajando en Estados Unidos con un sueldo de 3.000 dólares

InfoJobs lanza la Beca InfoJobs-Travelingua, una iniciativa que permitirá a un/a estudiante universitario/a vivir una experiencia laboral remunerada en Estados Unidos durante el verano de 2026. Esta beca se ofrece gracias a la colaboración con Travelingua, agencia líder en programas de trabajo y prácticas en Estados Unidos, y permitirá al beneficiario participar en su programa 'Work and Travel USA'. La beca ofrece la oportunidad de trabajar entre 10 y 12 semanas en algunos de los principales parques de atracciones, parques acuáticos, resorts, hoteles, restaurantes o parques nacionales de los Estados Unidos.

A través de esta iniciativa, InfoJobs y Travelingua reafirman su compromiso con la empleabilidad juvenil, impulsando oportunidades formativas que combinan crecimiento profesional, aprendizaje de idiomas y movilidad internacional. “Desde InfoJobs trabajamos cada día para ampliar las oportunidades laborales, especialmente entre los jóvenes. Con esta beca queremos ofrecer una experiencia transformadora que mejore la empleabilidad futura de los estudiantes, a la vez que les permita perfeccionar el idioma y conocer de primera mano la cultura y la realidad profesional de Estados Unidos”, ha destacado Nilton Navarro, 'brand manager' de InfoJobs.

“Los jóvenes sueñan con vivir una experiencia profesional en EEUU y en Travelingua nos encargamos de que esa aventura sea fácil y con todas las garantías. Nuestra mayor satisfacción es ver cómo nuestros programas aportan un gran valor personal y profesional a los jóvenes”, explica Lucía Viudes, directora y cofundadora de Travelingua.

Experiencia laboral llena de ventajas

La persona seleccionada podrá disfrutar de una experiencia única que incluye el viaje de ida y vuelta a Estados Unidos, la gestión del alojamiento y un seguro médico internacional que cubrirá toda su estancia en el país. Asimismo, InfoJobs y Travelingua asumirán por completo el coste del visado J-1, las tasas de inmigración SEVIS y un servicio de asistencia telefónica 24 horas para que la persona seleccionada pueda sentirse segura y acompañada durante toda su estancia. Además, la beca incluye un salario estimado de entre 2.000 y 3.000 dólares, que permitirá cubrir los gastos durante la estancia.

Con esta beca, InfoJobs refuerza así sus iniciativas orientadas a facilitar el acceso al mercado laboral, fomentar el aprendizaje y responder a las necesidades de un talento joven cada vez más internacional, flexible y orientado a experiencias que aporten valor a largo plazo. La inscripción a la Beca InfoJobs - Travelingua, a la que pueden acceder candidatos y candidatas de cualquier lugar de la geografía española, ya está disponible en la plataforma.