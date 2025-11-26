El truco de limpieza que es imposible que conozcas y que te cambiará la vida: el estropajo congelado

Sí, has leído bien: un estropajo congelado. Así que coge uno que tengas en la cocina y mételo directamente en el congelador dentro de una bolsa de plástico. Eso sí, deberá de estar húmedo aunque escurrido, nada de seco recién sacado de su paquete. Una vez que lo hayas congelado por completo durante varias horas, ya está listo para usarlo en superficies con grasa muy pegada, hornos, restos solidificados o manchas realmente imposibles. ¡Es real!

¿Cómo funciona? Resulta que el frío extremo convierte el estropajo en una especie de "rascador suave" que no raya porque sigue siendo una esponja, así que te garantiza que no arruinará ningún artilugio ni superficie. Además, retira costras y suciedad reseca como si fuera una auténtica herramienta profesional. Todo lo pegajoso se vuelve menos adherible al ponerse en contacto con el frío.

Funciona especialmente bien para hornos grasientos, restos pegados en ollas, la suciedad reseca que queda en las parrillas o esas manchas endurecidas en las encimeras, siempre y cuando no sean porosas. De lo contrario, no funcionará. Ni lo intentes.

La cocina es uno de los lugares de la casa en los que más gérmenes se acumulan. Y uno de esos nidos de bacterias es sin duda alguna el estropajo. Si no se limpia como es debido o se cambia con regularidad, este utensilio puede suponer un peligro para la salud en los casos más extremos.

Al lavar los platos el estropajo que utilizamos absorbe todas las grasas de los restos de comida, por lo que es imposible limpiarlo simplemente con agua. Lo mejor que puedes hacer para que tus platos no se llenen de ninguna de estas grasas es lavar el estropajo con jabón después de utilizarlo y cambiarlo cada dos semanas.

Pero si lo que quieres es asegurarte de que este objeto queda libre de gérmenes puedes probar a desinfectarlo a diario en el microondas de una manera rápida y sencilla.

Llena un bol con un poco de agua y añádele unas gotas de limón. Coloca el estropajo en el recipiente y asegúrate de empaparlo completamente en el agua. Ahora sólo tendrás que meter el estropajo en el microondas durante un minuto para decir adiós a los gérmenes y librarte del olor a humedad.