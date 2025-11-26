Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue estos consejos de limpieza y dejarás tu teclado como nuevo

El gran olvidado a la hora de limpiar nuestra mesa de trabajo

Teclado de ordenador

Teclado de ordenador / Freepik

V. R.

Con la implantación cada vez más generalizada del teletrabajo, en algunos sectores, ha aumentado la creación de puestos de trabajo en los domicilios con pequeños despachos o mesas de trabajo.

La acumulación de polvo, bacterias y restos de suciedad en zonas que pasan desapercibidas como el teclado o los cascos puede afectar tanto a su funcionamiento como a la higiene del espacio.

En el caso del teclado, este periférico habitualmente pasa desapercibido, pero también necesita una limpieza profunda, ya que su uso es cotidiano y puede acumular microbios que luego nos llevamos involuntariamente de las manos a la cara.

Entre los trucos más eficaces destacan:

  1. Dar la vuelta y sacudir suavemente el teclado para que caigan los restos de migas y polvo acumulado.
  2. Usar aire comprimido para expulsar la suciedad de las rendijas entre las teclas.
  3. Limpiar la superficie con un paño de microfibra y alcohol isopropílico, lo que permite desinfectar sin dañar los componentes.
  4. Retirar las teclas en modelos compatibles para lavarlas con agua y jabón neutro, mientras la base se limpia con bastoncillos humedecidos en alcohol.

Los expertos subrayan que seguir estos pasos de manera periódica ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones.

