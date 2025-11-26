Sigue estos consejos de limpieza y dejarás tu teclado como nuevo

Con la implantación cada vez más generalizada del teletrabajo, en algunos sectores, ha aumentado la creación de puestos de trabajo en los domicilios con pequeños despachos o mesas de trabajo.

La acumulación de polvo, bacterias y restos de suciedad en zonas que pasan desapercibidas como el teclado o los cascos puede afectar tanto a su funcionamiento como a la higiene del espacio.

En el caso del teclado, este periférico habitualmente pasa desapercibido, pero también necesita una limpieza profunda, ya que su uso es cotidiano y puede acumular microbios que luego nos llevamos involuntariamente de las manos a la cara.

Paño de microfriba para limpiar / Freepik

Entre los trucos más eficaces destacan:

Dar la vuelta y sacudir suavemente el teclado para que caigan los restos de migas y polvo acumulado. Usar aire comprimido para expulsar la suciedad de las rendijas entre las teclas. Limpiar la superficie con un paño de microfibra y alcohol isopropílico, lo que permite desinfectar sin dañar los componentes. Retirar las teclas en modelos compatibles para lavarlas con agua y jabón neutro, mientras la base se limpia con bastoncillos humedecidos en alcohol.

Los expertos subrayan que seguir estos pasos de manera periódica ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones.