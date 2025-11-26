Cómo limpiar las manchas más típicas de la Navidad en la ropa.

En Navidad se celebran muchas comidas y cenas especiales con familiares y amigos, ocasiones para reunirse y disfrutar de un tiempo juntos, y degustar la gastronomía típica de estas fechas. Con tanta comida, es normal que nos manchemos más de la cuenta, y como en Navidad vestimos nuestras mejores galas, querrás saber los mejores trucos para eliminarlas y dejar la ropa como nueva.

Para las manchas de vino tinto, puedes echar vino blanco en el momento en el que se produzca. Si no puedes hacerlo y la mancha se seca, realiza un tratamiento con percarbonato y agua. Deja que haga efecto durante 30 minutos y luego lava la prenda en un programa normal de la lavadora.

El aceite y las salsas se eliminan aplicando polvos de talco en el momento. Deja actuar durante 24 horas y frota con un cepillo cuando haya pasado este tiempo. Si la mancha está seca, aplica amoniaco, frota con un cepillo y echa la prenda a lavar. Usa guantes antes de verter el amoniaco para proteger la piel.

El tomate frito es un sospechoso habitual en las manchas en Navidad. Para combatir sus manchas debes aplicar bicarbonato y agua oxigenada. Espera 30 minutos a que haga efecto y acto seguido lava la prenda en la lavadora en el programa que le corresponda a la prenda.

En Navidad es de las pocas ocasiones que se sacan las velas del armario para decorar y dar un ambiente más cálido a las comidas y las cenas, pero también es posible que esto cause alguna mancha. Para combatirlo, aplica alcohol o laca para despegar la cera y luego lava la ropa en la lavadora.

¿Y qué hay del pintalabios? A veces se escapa un poco de carmín en la ropa y hay que actuar rápido para eliminar sus restos, ya que dejan una mancha muy llamativa. Aplica alcohol y frota con una bayeta de microfibra para dejar la prenda como nueva. Cuanto antes lo hagas, mejor será el resultado.

En las comidas y cenas de Navidad son frecuentes los turrones y los postres con chocolate, aumentando el riesgo de mancharse. Para tratar estos restos aplica bicarbonato y agua oxigenada. Deja que actúe durante 30 minutos y lleva la prenda a la lavadora en el programa pertinente.