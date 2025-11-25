El truco revolucionario para "casi todo": una pasta mágica y efectiva

¿Te imaginas una "pasta mágica" que te sirva para limpiar todo... o casi todo? Pues si la quieres... la tienes porque te vamos a dar la receta perfecta. Se trata de una mezcla compuesta por dos cucharas de bicarbonato, una cucharada de jabón líquido y otra más de agua oxigenada.

Si coges un poco de esta pasta, frotas con un cepillo, dejas actuar 10 minutos y aclaras, dirás adiós a las manchas difíciles en la ropa, a juntas ennegrecidas y a la grasa de cocina. También para las manchas de colchón y para que tus deportivas vuelvan a ser blancas de verdad.

En cualquier caso, la lista de trucos para aplicar en la lavadora es muy extensa. Estos consejos van desde el aprovechamiento de las funcionalidades más ocultas de la lavadora, trucos caseros con productos naturales, hasta ideas de lo más imaginativas que se han convertido en costumbres habituales en las coladas de los hogares españoles.

La ropa blanca es de lo más difícil de lavar. El blanco original se pierde rápido y es muy complicado recuperarlo. Las zapatillas blancas, por ejemplo, siempre suponen un reto. Hay quien evita meterlas en la lavadora por miedo a estropearlas, pero la alternativa es tenerlas siempre sucias. Por eso debes aplicar este truco para lavar las zapatillas blancas sin estropearlas.

Los calcetines también son unos sospechosos habituales. Si no se meten en una malla, es frecuente perderlos y que los pares queden descuadrados. Además, se ensucian con mucha facilidad si se usan para caminar por casa, cuando cogen polvo y se llevan toda la suciedad.

Di adiós a los calcetines blancos... que ya son negros

Guarda este truco para blanquear los calcetines y di adiós a los calcetines ennegrecidos. Lo primero que debes hacer es elaborar un producto de limpieza casero consistente en 2 cucharadas de percarbonato, dos cucharadas de sal, medio tapón de detergente para lavar la ropa, un chorro de vinagre de limpieza y agua muy caliente. Echa los calcetines en el recipiente y deja actuar dos horas.

Transcurrido ese tiempo, saca los calcetines, frótalos entre ellos para escurrir los restos de suciedad e introdúcelos en la lavadora. En el recipiente verás toda la suciedad acumulada. Ahora es momento de rematar con un lavado exclusivo de calcetines a 40 grados de temperatura.