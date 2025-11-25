Tres trucos para que el detergente lavavajillas cunda el triple y dure mucho más tiempo.

Cuantos más métodos de eficiencia apliques en tu cocina, más te durarán todos los utensilios que usamos en el día a día. Hoy te proponemos tres consejos para que el detergente para lavar los platos cunda el triple y dure mucho más tiempo. Son tres sencillos trucos que puedes aplicar si le dedicas un mínimo de tiempo a llevarlos a cabo.

El primer consejo que propone La Ordenatriz para ahorrar en detergente lavavajillas es no echar nunca el producto al estropajo directamente desde la botella. Cuando se hace esto se tiene a verter mucho más detergente del necesario. En la mayoría de ocasiones es suficiente con aplicar solo unas gotas para cada pila de platos o cazuelas pendientes de fregar.

El segundo consejo te ayuda a ahorrar y encima mejora la estética de tu cocina. Compra un dispensador de jabón líquido y conseguirás dosificar el detergente mucho mejor, calculando gota a gota y lo necesitas. Además, mantendrás la encimera despejada y con espacio para otros elementos en la cocina. Si te da pereza o no quieres hacer agujeros, pégalo a la pared con silicona: aplica producto en la parte trasera, pégalo en la pared y utiliza cinta de pintor para sostener el dispensador. Deja actuar 24 horas sin tocarlo y ya estará listo para usar.

Por último, pero no por ello menos importante, La Ordenatriz recomienda no echar el detergente para lavar los platos en la parte rugosa del estropajo. En su lugar, viértelo sobre la esponja, que es más porosa, absorbe mejor el jabón y genera mucha más espuma. De esta forma conseguirás que el detergente dure mucho más tiempo en cada lavado.

¿Quién es La Ordenatriz?

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En Instagram, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.